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出乎意料升息半碼！房仲指有助「房市冷靜」：房貸每月多600元
有別於美國暫停升息，考量電價喊漲推升通膨壓力，央行出乎市場預料，宣布升息半碼，利率終止「連三凍」，房貸地板利率來到2.185%。
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，央行雖升息半碼，地板利率來到2.185%，但並未進一步提出房市信用管制措施，主要是因4月電價調整可能帶來通膨預期，加上近期市場ETF申購資金太瘋狂，所以央行此次升息半碼並非針對房市而來，但對房市仍有口頭警告，升息半碼其實對市場不是壞事，有助於讓不斷創高的房價稍稍回復冷靜。
住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，預估CPI達到2.16%超過2%警戒線之際，為提前因應，央行本次採取升息半碼，顯見通膨壓力山雨欲來；若足額反映，在房貸上，30年千萬房貸採本息均攤，每月增加631元左右，雖不至於增加太多，但對於買方確實有溫水煮青蛙，也可能稍降房市買氣。
舉例來說，以貸款一千萬元30年期試算，房貸利率2.06%，本息平均攤還本來每月金額3萬7263元，升息半碼過後，房貸利率2.185%試算，則每月償還金額增加到3萬7894元，月還款多631元。
曾敬德表示，接下來要觀察利率屬於單一次調升，還是連續性升息，不過以過去升息5次後房市仍反映市場基本面而走揚來看，短期應可以讓市場稍稍降溫，長期可能不會對房市造成太大衝擊。
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