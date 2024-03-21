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央行意外升息半碼！利率終結「連三凍」 經濟成長、通膨率雙雙上修
中央銀行21日召開今年首場理監事會議，並決議升息半碼（0.125個百分點），出乎市場意料；調整後，央行重貼現率由目前的1.875%上修至2%，創2009年1月8日以來、逾15年新高紀錄。
電價醞釀4月調漲，央行總裁楊金龍14日赴立法院財委會報告時指出，電價調漲影響程度，要看業者成本轉嫁情形而定；央行很怕兩件事，一是出現連鎖效應，二是通膨預期心理自我實現，央行召開本季理監事會議，會很謹慎、周延、嚴肅地討論通膨相關議題。
楊金龍表示，央行很擔心會產生連鎖效果，其次是通膨預期心理，當通膨長期都在2%以上時，預期心理就會非常強烈，如果一直想著通膨、通膨，通膨就會自我實現，所以要把通膨預期心理打下來。
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