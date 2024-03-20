電價調漲是不得已！吳東亮籲正視未來 AI 需求用電量

電價審議委員會預計將於本周舉行，工商業界仍期盼政府對於受衝擊較大的產業要有配套措施。工商協進會理事長吳東亮20日表示，電價調漲是不得已，台電事實上吸收很多相關成本，造成不少虧損，大家要共體時艱，另外，由於AI成長快速，促使用電有新需求，呼籲政府應進行估算，並納入整體的電力配置。

吳東亮表示，大家都希望電價最好不要調漲，但近年受燃料成本上漲影響，事實上台電吸收許多，造成不少虧損，所以漲價是不得已，只是如何漲，就要政府單位好好研究，例如哪些可多漲、哪些少漲、衝擊多的如何補救和協助，大家都要共體時艱來度過。

針對漲電價配套措施，吳東亮呼籲，最簡單的就是要針對不同行業進行調整，這方面政府經驗很多，而從工商業角度來說，也希望政府提供充分、安定的電，且要有綠電，同時價格合理，這跟工商業發展有巨大的關係，也是工商業期盼看到的結果。

針對近兩年AI的迅速發展，吳東亮呼籲政府正視新興產業用電需求，他表示，因AI帶動的新需求將使得用電量增加，就連特斯拉（Tesla）執行長馬斯克也注意到這個問題。我們很高興台積電（2330）和台灣科技業股票漲很高，但這設施一進來，要花多少電，可能要找專業人士商討，新的需求如何納入整體供應，政府應特別考量這一塊，多花點心思。

另外，台灣央行將於21日舉行理監事會，市場普遍預期，央行本季將維持利率不變，吳東亮也認同此看法，他表示，除非外面有大波動，不然央行應會「按兵不動」，儘管接下來世界的趨勢是朝降息前進，那台幣會跟著怎麼動就靜觀其變。

而日本央行解除自2016年以來的「負利率政策」，如何看待其後勢發展，吳東亮表示，終結負利率對日本來說當然是好事，即將邁向正常的經濟，這對於提升台灣的出口競爭力也是有利的，但對於民眾到日本旅遊消費，就不見得是好事，因為最近台灣很多民眾赴日旅遊，最主要原因就是日幣便宜，屆時利率提高，也會影響日幣走勢。