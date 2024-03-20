泰國開放台灣免簽即將到期 吳釗燮：積極爭取延長中
持台灣護照免簽入境泰國期限只到5月10日。對此，外交部長吳釗燮今（20）日指出，正在積極接洽中，希望可以延長。至於其他東南亞國家也持續在積極接洽中。
外交部今日赴立法院業務報告並備質詢。會中民進黨立委林楚茵提問，國人很喜歡去新南向旅遊，有沒有可能爭取去東南亞國家免簽？目前去泰國是免簽到5月10日、去汶萊是落地簽、去菲律賓是電子簽30天，國人免簽是否可以平等互惠？
對此，吳釗燮回應，每個國家都希望爭取互惠措施，但每個國家條件都不一樣，例如泰國這段時間給我國免簽，不過時間只到5月，未來是否可以延長，我方是希望可以正積極接洽中。不過，他也坦言，不敢打包票是否溝通順暢，但就是積極接洽。
至於其他新南向國家，吳釗燮說，菲律賓要免簽就比較困難，在台灣代表機構其實是靠簽證費用維繫能量，因此只要談到免簽儘管對方有意願，但到最後就會碰到關卡，但後續仍會繼續洽詢，看能不能得到免簽回應。另外，對於越南免簽外交部也積極洽談。
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