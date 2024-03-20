車程25分鐘支援南科發展 七股科工區土地受理申購踴躍
以支援南科中下游與地方特色產業為定位，台南市七股科技工業區即日起至3月31日受理申購土地，盼帶動溪北地區整體產業新風貌，台南市經發局表示，從年初召開招商說明會之後，廠商洽詢相當熱絡，平均每周有10家以上廠商來電洽詢，有多組業者親赴現場看地。
經發局指出，本次公告出售土地共計12.61公頃，面積分類為500至1000坪以下 (小坵塊)、1001至3000坪以下 (中坵塊) 及3001坪以上 (大坵塊)，可供廠商選擇，平均售價每坪約6.5萬元。歡迎有設廠需求及符合進駐條件的廠商於第一批次受理期限，在3月31日前提出申購。
市府表示，七股科技工業區毗鄰台17線，鄰近台61線，車程至南科台南園區約25分鐘、台南產業園區約10分鐘，擁有便捷的交通條件。北側有七股都市計畫規畫，整體區域發展未來可期。
七股工業區也是以南科中下游支援工業區與地方特色產業加值再發展工業區為開發定位，其次是透過廠商加工製造並結合在地文化，以推廣台南地方特色。有力推動台南溪北地區的經濟新發展，可為整體產業帶來新的風貌。
經發局長林榮川表示，七股工業區可引進產業類別共計有8大類，食品、飲料、塑膠製品、基本金屬、金屬製品、機械設備、電腦、光學製品及電子零組件、汽車及其零件、其他運輸工具、產業用機械設備維修及安裝業等產業，並依相關法令規定排除非屬低汙染產業。另園區內設有招商辦公室，提供專人帶看服務解說。
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