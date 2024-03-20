提前卡位 長天期美債 ETF 今年來規模增千億

儘管美國聯準會（Fed）降息態度未明，但投資人超前布署債券ETF仍相對積極。根據CMoney統計，今（2024）年以來，長天期美債ETF規模增逾千億元、達5,042億元，受益人數也大增13萬人，突破65萬人關卡，顯示存續期間較長、資本利得空間較大的長天期美債ETF備受投資人青睞。中國信託投信建議，投資人在等待降息期間，可趁債券殖利率彈升、價格回檔時布局長天期美債ETF，提前卡位潛在資本利得契機。

聯邦公開市場委員會（FOMC）本周將登場，利率按兵不動為市場共識，有鑑於降息的方向不變，投資人持續看好接下來債券價格反彈，紛紛轉往有利基的債券ETF。中信美國公債20年（00795B）經理人張瓈尹表示，整體勞動市場維持穩健，且從聯準會主席鮑爾日前出席聯邦眾議院聽證會釋出的消息來看，未必要等到通膨率「完全」降到2%目標，需要更多經濟數據支撐降息決策，並重申今年降息的可能性，使市場預期Fed今年將會調降利率，但不會是短時間內立即調降。

張瓈尹認為，Fed升息並未重創勞動市場與整體經濟，沒有證據顯示美國經濟正處於衰退之中，或面臨某種短期內陷入衰退的風險，預期經濟持續以穩健步伐成長，加上最新公告的美國2月核心消費者物價、核心生產者物價年增率均高於預期，市場修正對降息預估，使美國10年期公債殖利率小幅攀升至4.3%，市場靜待本周稍晚舉行的FOMC，並關注點陣圖是否調整，將牽動債市走勢。

芝商所（CME）FedWatch截至3月18日的數據顯示，預期6月降息一碼的機率約50.7%，而7月降息1碼的機率也有48.3%，市場對降息的預期已接近Fed點陣圖預估值，短期美債殖利率回升可視為分批加碼美債ETF的時機。

整體來看，鮑爾降低鷹派論述，降息「主要取決於經濟發展路徑」，張瓈尹認為太晚或太早降息均可能影響經濟及就業，希望看到稍微多一點數據，證實通膨正持續向2%回落，市場樂觀看待今年降息，如今利率政策將往降息循環邁進，現階段適度布局長天期美債ETF，待Fed正式啟動降息循環，有機會掌握潛在的資本利得。