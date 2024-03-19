低碳高股息等四檔 ETF 配息出爐 明天最後一天上車

永豐投信今(19)日公告旗下ETF三月份每單位實際配息金額，包括永豐ESG低碳高息(00930)實際配發0.246元、永豐20年美公債(00857B)配發0.351元、永豐10年A公司債(00836B)配發0.385元、永豐1-3年美公債(00856B)配發0.419元，投資人在明(20)日前買進或持有，均可參與本次除息機會。

永豐低碳高息ETF經理人張怡琳表示，00930是市場上唯一考量低碳的高股息ETF。隨著低碳議題逐漸受到重視，低碳能力將大幅影響企業的營運成本、接單能力，具備低碳力的企業相對也容易受到投資人青睞。00930自2023年7月13日掛牌起至今年3月15日止，追蹤指數含息累積報酬達39.84%，優於同期間台灣加權報酬指數上漲16.74%，00930的長期股利及資本利得總報酬成長性，值得投資人期待。

永豐20年美公債ETF經理人周彥名表示，今年普遍共識將邁入降息循環，使得債券吸引力大增，尤以存續期間長、資本利得成長空間相對大的長天期美債更受到投資人所追捧。從歷史經驗觀察，2021年3月美國利率相對低點、美債價格相對高點，故美債有很高的獲利機會。因此，今年將邁入降息循環，可持續布局長天期美公債ETF，來參與債券息收及資本利得的機會。