電價將漲...電信業者謹慎看待 遠傳表示可能影響利潤

經濟部本周將舉行電價調整相關會議，確定電價上漲幅度。台灣用電「大戶」包括電信業者，遠傳電信總經理井琪坦言，萬物皆漲但電信費未漲，電價上漲勢必影響淨利與 EPS，遠傳將全力導入AI調整基地台設置與電量，盡量不反映在用戶身上。台灣大商務長林東閔表示，台灣電價已經相對低價，台灣大內部也在全力節能，降低電費帶來的負擔。

井琪表示，現在遠傳每年用電約6億度，其中四分之三在行動網路基地台和網路設備上，因此調漲電價對 EPS 一定有影響。台灣電信產業基於民生，電信資費長期不漲，難免受到影響，她表示，民營事業對此有一個幅度的承受，且

電費也漲了幾次，雖然台灣電價相對便宜，台電也不是為了賺錢，不過「我們了解但並不表示不會痛」，仍有一個承受上限，淨利和 EPS 也不免受到影響，不過相關的影響程度，要看一些細節和資訊才能規劃，希望盡量不要轉嫁給消費者。