電價審議會在即 陳揆：會細緻調整漲幅兼顧民生

電價審議委員會即將召開，外界不僅關心台電漲幅，也關心補貼台電金額，對此，行政院長陳建仁今（19）日指出，近期中央有在做相關的評估，在電價的評估過程一定會做很細緻的調整，更會兼顧民生物價、台電永續發展，讓電價調整更加合理、合情、合法。

陳建仁今日赴立法院施政報告及備詢，會前接受媒體採訪時指出，由於烏俄戰爭的關係，國際燃料的價格大量的上升，因此各國在那一個階段，就已經大幅地調升電價，政府很感謝台電為了要平穩物價的上升，所以一直在做相關的配合，也使得台灣電價的調漲幅度沒有那麼高，讓我國的民生物價能夠得到很好的控制。

陳建仁說，最近政府也在做相關的評估當中，在這一個電價評估的過程當中，會做很細緻的調整，對於用電大戶，會給予比較高的電價；用電一般的民眾會給比較低的電價，並且在產業的部分，如果是在（經營）狀況相當良好的這個產業，電價價格會比較高；對於還沒有復甦的這一個產業，也會給比較低的電價；同時，對於弱勢族群，也在考慮怎麼樣給予這一個相關的補貼。

陳建仁也提到，在去年，我國歲入歲出的賸餘，初步確實是有賸餘，在這個部分要感謝國人，還有所有的民間企業大家的努力，使台灣的經濟能夠有所成長。會再進一步就特別預算的歲入歲出賸餘再一起來盤點，盤點以後看看整體的歲出歲入的預算是多少以後才來決定，政院是會來補貼台電的，但是至於相關的額度，還需要經過精算以後才能夠做最後的決定。

陳建仁強調，會讓台電電價的漲幅很細緻地來調整，會兼顧民生的物價，也要兼顧台電的永續發展，讓大家一起來努力，讓這個電價的調漲更加地合理、合情、合法。