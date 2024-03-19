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政壇女力崛起…藍白9位女縣市長合體 關切漲電價

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房東超收電價不合理 內政部將規範

聯合報／ 記者鄭媁／台北報導

租屋族權益備受關注。民進黨立委洪申翰昨天在立法院內政委員會質詢，許多房東超收電價賺價差，要求在定型化契約中，明定不得收取超過每度平均電價，內政部長林右昌表示，這種房東的行為明顯不合理，最近一、兩周會再開會定案，「一個月內沒問題」。

林右昌昨天赴立法院內政委員會業務報告並備詢時。洪申翰質詢，在租賃市場上，很多房東超收租客電價，藉此賺取差價，他舉例，房東將一層樓隔成五間套房，兩個月收一次電費，共用電兩千度，台電大約會跟房東收八千元，夏季平均一度電約四元出頭；若房東收五點五元，一期可賺三千元，若收到七點六九元，可賺七千多元差價。

「這當然明顯不合理」，林右昌說，他上周親自針對此問題召開會議，指示並確認幾個方向。首先租屋處公共設施電費，已向台電申請分算者沒問題；有問題的部分為，針對租屋公共設施，沒有申請分算或獨立電表，內政部打算將這部分的樣態，納入定型化契約律定，公共設施電費需由房東負擔。

洪申翰表示，內政部應在定型化契約明確規定「房東不得超收超過每度平均電價」，林右昌表示，近一、兩周會再開會，應可定案。

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