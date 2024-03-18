4月漲電價恐影響分租租屋族 台電建議「這樣做」可暫緩調電價

經濟部將自4月起調漲電價，包括民生及工業用電價。外界關心租屋族共用電表恐受電價調整影響，台電表示，2023年4月電價調整時，對於分租套房用戶，只要向台電申請裝設免費智慧電表，並且接受台電用電節能輔導，電價暫緩調整。

台電表示，此舉是為了進一步落實節能輔導及智慧電表推廣，因此現行分租套房電價已較一般住宅為低，台電公司截至目前已受理近5,000戶申請案件。

台電也建議，分租套房每月用電超過700度者，可評估改採時間電價計費，尖離峰時間分開計費且均為單一費率，不受累進費率的影響，搭配節電措施，可進一步節省電費支出。

另外，台電公司自2022年3月起，電費單上即增列「去年全年平均電價」，2022年7月起另新增「當期每度平均電價」訊息，可使租屋雙方迅速了解各期用電狀況，供做雙方電費計收之參考。更於今年1月起於官網開設「住宅租屋電費查詢專區」，租客經申請認證之後，即可上網查詢租屋處當期的每度平均電費，更能掌握租屋市場電費收取的合理標準，在兼顧節能同時也能照顧租屋族用電。