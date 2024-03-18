電價擬漲12% 影響1340萬戶

經濟部預計本周拍板四月電價方案，民生用戶調幅大致底定，為避免對民眾衝擊過大，初步規畫適用百分之五漲幅的拉高至每月用電七百度以下，七百度至一千度估漲幅百分之七，一千度以上估調升百分之十，約一三四○萬戶家庭受影響。

根據試算，去年一般家庭平均每月用電約三三八度，若這波電價調升百分之五，每月增加約卅五元電費；去年家庭夏月用電平均四二八度，電價調升百分之五，每月多負擔五十元電費。

這波電價調整已進入最後協商及規畫階段。經濟部最快今天與主計總處會面協商，敲定政府撥補台電金額，並在周五前召開電價費率審議會。行政院長陳建仁昨天表示，這次將會細緻調整民生電價、大小商店電價、及不同企業電價，以避免電價影響物價，讓各企業都能充分發展、每個家戶也都能負擔得起。

據了解，政府僅撥補一千億元態勢愈趨明朗，經濟部已做好備案，包括加大工業用電調幅、調漲範圍擴大至長年凍漲民生用電五百度以下、以及中油配合調降電業氣價等方向。

經濟部原規畫，在政府撥補一千億元情況下，四月電價平均調幅須達百分之十三至十五，但為避免電價調幅太高帶動通膨，經部決定將平均調幅壓低至百分之十二。而為縮小影響，原規畫民生用電五百度以下才適用最低漲幅百分之五，初步決定拉高至每月用電七百度以下，漲幅百分之五，約涵蓋約一二五○萬戶，官員說，「約百分之九十三家庭用戶影響不大」。

至於每月用電七百度以上，則採「用電愈多、調幅愈高」原則，每月用電七百度至一千度約有五十八萬戶，估電價調漲百分之七；卅二萬戶每月用電一千度以上預估調升百分之十。

舉例來說，某豪宅每月用電一○一○度，僅其中十度適用百分之十調幅，七○一度至一千度適用百分之七調幅，因此民生用電大戶適用較高電價調幅，影響也相當有限。

此外，小商家調幅也將比照民生用電邏輯，一千五百度以下約調百分之五，一千五百度以上至三千度約百分之七，三千度以上可能適用一成調幅，尚待最後拍板。

在政府只有撥補千億元情況下的其他配套措施，還有因預期今年國際天然氣價格可望走跌，中油今年有調降電業氣價一至兩元空間，每調降一元，可減少台電約兩百億元支出。另外，國際燃煤價格有機會走跌有助於減少台電今年虧損，但要視國際能源價格走勢而定。