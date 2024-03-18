快訊

囊括88%選票！普亭宣布勝選再獲6年任期 澤倫斯基批「權慾薰心獨裁者」

319槍擊案20年 李昌鈺：扁肚確是槍傷 犯嫌身亡留謎團

聽新聞
test
0:00 / 0:00

電價擬漲12% 影響1340萬戶

聯合報／ 記者江睿智侯俐安／台北報導
經濟部預計本周拍板四月電價調整方案，初步規畫平均調幅為百分之十二，民生用電約一三四○萬戶家庭受影響。記者胡經周／攝影
經濟部預計本周拍板四月電價調整方案，初步規畫平均調幅為百分之十二，民生用電約一三四○萬戶家庭受影響。記者胡經周／攝影

經濟部預計本周拍板四月電價方案，民生用戶調幅大致底定，為避免對民眾衝擊過大，初步規畫適用百分之五漲幅的拉高至每月用電七百度以下，七百度至一千度估漲幅百分之七，一千度以上估調升百分之十，約一三四○萬戶家庭受影響。

根據試算，去年一般家庭平均每月用電約三三八度，若這波電價調升百分之五，每月增加約卅五元電費；去年家庭夏月用電平均四二八度，電價調升百分之五，每月多負擔五十元電費。

這波電價調整已進入最後協商及規畫階段。經濟部最快今天與主計總處會面協商，敲定政府撥補台電金額，並在周五前召開電價費率審議會。行政院長陳建仁昨天表示，這次將會細緻調整民生電價、大小商店電價、及不同企業電價，以避免電價影響物價，讓各企業都能充分發展、每個家戶也都能負擔得起。

據了解，政府僅撥補一千億元態勢愈趨明朗，經濟部已做好備案，包括加大工業用電調幅、調漲範圍擴大至長年凍漲民生用電五百度以下、以及中油配合調降電業氣價等方向。

經濟部原規畫，在政府撥補一千億元情況下，四月電價平均調幅須達百分之十三至十五，但為避免電價調幅太高帶動通膨，經部決定將平均調幅壓低至百分之十二。而為縮小影響，原規畫民生用電五百度以下才適用最低漲幅百分之五，初步決定拉高至每月用電七百度以下，漲幅百分之五，約涵蓋約一二五○萬戶，官員說，「約百分之九十三家庭用戶影響不大」。

至於每月用電七百度以上，則採「用電愈多、調幅愈高」原則，每月用電七百度至一千度約有五十八萬戶，估電價調漲百分之七；卅二萬戶每月用電一千度以上預估調升百分之十。

舉例來說，某豪宅每月用電一○一○度，僅其中十度適用百分之十調幅，七○一度至一千度適用百分之七調幅，因此民生用電大戶適用較高電價調幅，影響也相當有限。

此外，小商家調幅也將比照民生用電邏輯，一千五百度以下約調百分之五，一千五百度以上至三千度約百分之七，三千度以上可能適用一成調幅，尚待最後拍板。

在政府只有撥補千億元情況下的其他配套措施，還有因預期今年國際天然氣價格可望走跌，中油今年有調降電業氣價一至兩元空間，每調降一元，可減少台電約兩百億元支出。另外，國際燃煤價格有機會走跌有助於減少台電今年虧損，但要視國際能源價格走勢而定。

百度 電價

延伸閱讀

民生電價漲定了！用電700度以下家庭漲5% 平均每月多負擔「這價位」

找產業界拔毛！除了台積電 4月漲電價再增「10多家大戶」漲15%以上

年用電量達5億度且成長產業 經部擬調漲電價1至2成

在台成本低於韓國 資料中心電價漲幅將高於一般產業

相關新聞

電價本周拍板…民生用電至少漲5% 逾千度調升10%

經濟部本周將拍板4月電價，民生用戶調幅大致底定，因朝野都不樂見對民生衝擊過大，初步規劃適用5%漲幅者拉高至每月用電700...

在九州借錢變容易了？帶小公司攻進台積供應鏈 矽九州的半澤直樹怎麼做？

半導體再次成為九州的發展契機，當地銀行正在積極組織聯盟，期望透過合作、協助中小企業技術升級，掌握台積設廠帶來的紅利。

本周台股／散戶狂衝但外資怕了？高股息ETF熱潮後要怎麼布局

台北股市加權股價指數已連續兩周擦板2萬點，但逢高都遭遇賣壓，上周台股以1萬9682點收盤，周指數下跌102點，跌幅0.52％；三大法人上周僅小幅買超32億元，指數來到高檔後，連法人動作也縮手，以外資調節近74億元最多，股價衝高卻未獲外資及自營商支持，呈現外資卻步，投信及散戶做多的情形。...

AI狂潮炒熱高頻寬記憶體 為何台廠無緣分食大餅

半導體產業中，記憶體一直被歸類為景氣循環產業，隨著生成式AI旋風席捲全球，協助AI晶片發揮強大功能的高頻寬記憶體（HBM）更成為發燒貨。但為何國際3大記憶體大廠如SK海力士、美光和三星，去年股價大漲4到8成不等，台股記憶體族群卻文風不動？

電價擬漲12% 影響1340萬戶

經濟部預計本周拍板四月電價方案，民生用戶調幅大致底定，為避免對民眾衝擊過大，初步規畫適用百分之五漲幅的拉高至每月用電七百...

電價調漲 工業用電新增「大戶」級距

經濟部電價調漲方案再對工業用戶「拔毛」，新增年用電量5億度以上、用電連續兩年成長「大戶」，調幅15%至二成間，高於一般產...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。