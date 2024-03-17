找產業界拔毛！除了台積電 4月漲電價再增「10多家大戶」漲15%以上

因政府將只撥補台電千億元，與原預訂爭取1500億元撥補有落差，經濟部決定再對工業用戶「拔毛」。繼對台積電（2330）等用電「特大戶」將調升逾二成電價之後，決定再新增年用電量5億度以上、用電連續2年成長「大戶」，調幅將高於一般產業，預估調升15%至二成之間，包括：電子五哥、聯電（2303）、力積電、中華電信（2412）、高鐵、台鐵等企業入列。

據了解，目前國內年用電量5億度以上約有40家企業，主要是科技業、半導體業、石化、鋼鐵、水泥、面板等，同時排除用電量未連續2年成長公司之後，約有10多家公司列入這波電價調漲的「大戶」。

為了壓低民生用電漲幅，經濟部將延續前兩次電價做法，工商業高壓、特高壓用電戶負擔較大漲幅，整體工業用電平均調幅12%起跳。

針對工業用電調幅，經濟部同時考量產業景氣因素，將以用電情況為基準，分「用電成長」、調幅較高，預估在15%以上；「用電持平或衰退不滿10%」調幅減半；「用電衰退逾10%」調幅最低等三種不同調幅。

至於新增設「大戶」調幅，據了解，將是上述「用電成長」調幅再加上一個百分點。例如，「用電成長」產業這次調幅15%，大戶就是調升16%。而「特大戶」更高了，預期漲幅就拉高到20％至25％之間。