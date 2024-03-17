下月電價恐出現1度8元？ 陳建仁說明可能調整模式

下個月起電價將全面調漲，傳出可能出現民生用電一度8元的狀況，行政院長陳建仁說，電價審議工作小組已經展開相關討論，會在穩定物價、供電充足各方面加以調整，例如用電少的家戶調整低、經營狀況好的漲幅高、未完全復甦的產業調得低等。

台電目前售電成本每度4.17元，工業用電平均每度3.38元，依規畫，330度以下民生用戶漲幅可壓在5%、民生高用電戶與小商家平均調幅約10%，一般產業用戶則漲15%左右，工業特大戶則漲逾2成。

陳建仁今天上午出席「第94屆國醫節慶祝大會暨第16屆台北國際中醫藥學術論壇大會開幕式」，針對民生電價可能出現1度8元的狀況表示，俄烏戰爭後所有燃料價格大量提升，各國大幅度調漲電價，感謝台電為了穩定民生、使物價不要有太大上升，也做了相當程度提整，漲幅低於其他國家。

陳建仁說，台灣的物價在俄烏戰爭後，上升幅度相對其他國家低很多，感謝台電吸收相關費用，物價調整有審議機制，電價審議工作小組已經展開相關討論，強調會在穩定物價、供電充足各方面加以調整，也會細緻調整民生電價，大小商店電價、不同企業的電價。

陳建仁舉例，用電量少的家戶就會調整低、用電量高就會調整高；企業經營得好上升幅度就比較高、未完全復甦的產業就會漲比較少，藉此讓電價不影響物價，也透過電價調整，讓各企業充分發展，每個家戶都能夠負擔得起，會繼續努力讓台灣整個物價供應調整更加合理。