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台美避免雙重課稅最新進度曝 王美花盼4月能有好消息

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

立法院今（15）日召開院會，會中立委指出，我國2021年申請加入 CPTPP 至今仍未有進度，引起外界關心，對此，行政院長陳建仁表示，我國持續積極的在推動與其他各國簽訂雙邊貿易協定。經濟部長王美花則提到，台美之間最近正在積極推動避免雙重課稅法案，期望在4月能有比較好的進展。

陳建仁今赴立院施政報告及備詢。國民黨立委林德福指出，英國與台灣都是在2021年同前題出家入 CPTPP 的入會申請，英國已經在2023年順利入會，台灣到底何時可以加入，另台北21世紀貿易倡議後，台美 FTA 究竟何時才能簽署，目前看來都沒有實質的進度。

王美花說，在 CPTPP 部分，目前有六個國家都有想要申請，確實啟動的進度落後，我國不論是在主辦國還是會員國方面都在積極遊說中，讓大家都知道台灣是一個符合高標準的國家。

至於台美貿易倡議，陳建仁說，第一階段已經簽署，至於第二階段也正在洽談中，也會盡快推動，此外我國也已經跟加拿大及英國簽訂類似雙邊貿易協定，再跟其他國家推動雙邊貿易協定的進度也都是積極推展中。

王美花補充，目前跟美國正在進行的是避免雙重課稅法案的推動，這也是相當重要的里程碑，目前也已獲得美國兩黨的支持，期望是能在4月的時候獲得比較好的進展。

王美花 英國 陳建仁

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