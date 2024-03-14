勞保年改停滯 藍批勞部擺爛只撥補

勞保基金去年潛藏債務達十三兆，但是勞保年改至今停滯不前，外界關注勞保年改的啟動時機。勞動部長許銘春表示，各界對調整方向仍有不同意見，撥補是目前唯一共識，將持續跟各政黨與勞資團體溝通、搜集意見。不過許銘春的說法，引發藍綠立委不滿，砲轟勞動部只會撥補，沒有其他具體改革面向，不是負責任執政黨該有的作為。

許銘春昨赴立法院社福及衛福委員會進行業務報告。國民黨立委邱鎮軍批評，勞動部現階段只會撥補，「要補到什麼時候？」民進黨立委楊曜質疑，勞動部每次業務報告都是停留在評估、搜集意見，「搜集、溝通的時間會不會太長？」

國民黨立委王育敏則表示，勞保潛藏債務十三兆，光靠撥補不能完全解決勞保財務問題，僅是短期救急，蔡政府執政八年，還有多少勞工有八年可以被拖延？呼籲勞動部面對問題，不要只是龜縮，不敢提方案，「這不是負責任的執政黨該有的作為」。國民黨立委楊瓊瓔也罵，勞動部連方案都沒有，就是擺爛。

許銘春坦言，勞保財務問題一定要處理，歷來都有四個改革面向，包括調整費率、拉長投保薪資採計年間、調整給付率、政府撥補挹注，持續撥補只是踏出改革的第一步，其他面向都還要做檢討。

此外，由於政府去年總稅收超徵三八六○億元，傳台電有意爭取撥補。許銘春說，這牽涉到國家整體財政規畫跟分配，勞動部將積極爭取撥補至勞保基金，挹注勞保基金，讓財務更穩定。