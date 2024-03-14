超徵稅收補貼台電？ 主計長、經長不同調

去年政府超徵稅收如何運用攸關四月的電價調整方案，連帶影響今年的通膨走勢。行政院主計長朱澤民昨天表示，如果把可運用的一千五百億元都花掉，「政府手上沒有餘款很危險，編明年預算會很吃緊」；這意味著經濟部爭取補貼台電一千五百億元的機會渺茫。

經濟部長王美花則說，電價審議委員會召開在即，政院知道有時間壓力，目前仍待政院拍板補助金額，將連帶影響電價調幅。

立法院財政和經濟委員會昨天分別找來朱澤民、王美花業務報告，朝野立委關注焦點放在四月電價調漲的相關議題。朱澤民說，根據台電規畫，這波電價調幅會有產業差別，民生及小店家調幅較小，用電大戶，尤其是外銷比重高的產業預期調幅較大。

至於漲電價對物價影響，朱澤民指出，目前國內物價漲勢相較其他國家仍較低，主計總處原先預測今年全年CPI（消費者物價指數）年增率為百分之一點八五，若考慮電價調漲，今年CPI年增率「真的會接近百分之二」，但沒有通膨的問題。他認為，通膨率百分之二仍算溫和，不必過於悲觀。

立委謝衣鳯關切若電價調漲，今年CPI增幅是否會超過百分之二？朱澤民表示，「可能，但要看未來蔬菜水果而定」，未知數在於有無颱風及國際能源價格影響。

經長王美花多次表示政院補貼台電金額將影響這次電價調漲方案，立委王鴻薇指出，政府去年稅收超徵三八六○億元，是否會再普發現金？以及補助台電一千五百億元？朱澤民說，去年雖有超徵，但政府有發行公債，還有特別預算有舉債，扣掉後剩一千五百億元，依規定必須等審計部審定後才能動用，目前沒有規畫普發現金。

據悉，行政院原推算去年超徵稅收扣除債務還本後，應仍有兩千億元可運用，原有意撥補台電一千五百億元，但經主計總處精算後，為兼顧財政紀律，撥補台電金額可能落在一千億元。

立委楊瓊瓔則表示，傳統產業現在經營困難，漲電價會倒，她要求王美花承諾三三○度以下民生用電不要漲；立委張啓楷則爭取民生用電一千度以下凍漲。王美花回應，各方意見都會參考，電價調整「幾個方向一起來做」；一直以來，經濟部對民生都會優先考量，對於民生、產業調幅也都會有做細緻規畫。

此外，除了四月電價面臨調漲，卅年未調的水價也蠢蠢欲動，對於是否「水電雙漲」？王美花表示，水價目前沒有規畫要調漲。