告別秀？主計長朱澤民明赴立院業務報告 聚焦GDP、CPI

立法院財政委會明（13）日邀請行政院主計總處主計長朱澤民進行業務報告，由於總統大選過後，內閣進入看守，總統當選人賴清德520就任之前，陸續對內閣人事展開布局，以目前經歷任期來看，朱澤民留任機率不高，明可能是他赴立院進行業務報告的最後告別秀。

其實，朱澤民2月29日在經濟預測記者會後即透露，「下次記者會不是我主持」。當時媒體追問主計長退休後要做什麼？朱澤民笑著說，「做自己喜歡的事」。

朱澤民以財政學者背景，歷任蔡英文總統兩屆主計長，任期極長，新內閣重新整隊之後，一般認為朱澤民功成身退可能性大。

16頁的主計總處業務報告今曝光，聚焦「經濟成長」和「物價走勢」。主計總處指出，展望今年經濟成長，標普全球（S&P Global）2月預測全球經濟僅成長2.5%，低於去年的2.7%，惟國際貨幣基金（IMF）1月預測2024年世界貿易量由2023年之成長0.4%回升至3.3%，全球終端商品消費逐漸回溫，加上人工智慧、高效能運算及車用電子等新興科技應用商機持續擴展，出口動能可望回升。

內需方面，廠商為維持技術領先優勢，並因應數位與淨零轉型趨勢，持續投入研發及製程改善，以及運輸業者為肆應跨境旅遊及貨運需求擴增運力，均支撐民間投資動能；民間消費隨就業市場持續改善，薪資提升，推升家庭可支配所得，以及股市創高之財富效果，加上國人出國旅遊熱潮延續，可望維繫消費動能，預測2024年國內經濟成長3.43%。

關於物價部分，主計總處指出，2023年消費者物價指數（CPI）較2022年漲2.49%，主因食物類上漲4.03%，影響總指數漲幅約1.05個百分點，其中肉類、外食費等漲幅較高，房租漲勢延續，加上嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）疫後生活回歸常軌，休閒娛樂消費需求升溫，娛樂服務費上漲7.08%，惟通訊設備價格下跌，抵銷部分漲幅。若扣除蔬果及能源，核心 CPI 上漲2.58%。

至於今年1~2月較去年同期漲2.43%，主因食物類及房租漲勢延續，醫療費用亦調漲，以及娛樂服務費因需求仍殷上漲所致，另核心 CPI 上漲2.27%。生產者物價指數（PPI）部分，去年 PPI 較2022年跌0.57%，主因國際農工原料價格回落，致化學材料及其製品與藥品、石油及煤製品、基本金屬，以及金屬製品等價格下跌，惟電價調漲，加以新台幣對美元貶值4.33%，致電子零組件等價格上揚，抵銷部分跌幅。

今年1~2月 PPI 較去年同期下跌0.12%，主因中油去年3月後調降售予電業用戶的天然氣價格，加上油品、金屬製品及基本金屬等隨國際行情下跌所致，惟農產品價揚及去年4月電價調漲，加上新台幣對美元貶值3.22%，抵銷部分跌幅。