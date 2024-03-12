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經濟部和大立光合作成立萬溢能源 跨足綠能產業

經濟日報／ 記者李泠秭／台北即時報導
經濟部舉辦「萬溢能源公司成立記者會」，宣布和大立光合作，開發全球最快充電的鋰電池負極材料，搶攻全球電動車及儲能市場。圖左起為工研院材料與化工研究所所長李宗銘、工研院副院長張培仁、經濟部產業技術司司長邱求慧、大立光總經理黃有執、萬溢能源公司董事長陳金銘。工研院／提供
經濟部舉辦「萬溢能源公司成立記者會」，宣布和大立光合作，開發全球最快充電的鋰電池負極材料，搶攻全球電動車及儲能市場。圖左起為工研院材料與化工研究所所長李宗銘、工研院副院長張培仁、經濟部產業技術司司長邱求慧、大立光總經理黃有執、萬溢能源公司董事長陳金銘。工研院／提供

經濟部今（12）日舉辦「萬溢能源公司成立記者會」，宣布和大立光（3008）合作，由大立光投資4.5億元，成立萬溢能源公司，首度跨足綠能產業，開發全球最快充電的鋰電池負極材料，5分鐘即可充飽電，壽命亦可高達20年，搶攻全球電動車及儲能市場上千億美元商機。

經濟部產業技術司司長邱求慧表示，根據麥肯錫顧問公司( McKinsey）市場調查，預估2030年全球鋰電池市場產值將高達4,500億美元。為此，經濟部產業技術司近5年投入約10億元的科研經費，進行快充電池、固態電池、綠色低碳製程等三領域研發，以協助台灣建立競爭優勢。

本次萬溢能源公司主要的核心技術為鈮酸鈦（TNO）負極材料，有別於傳統鋰電池所使用的石墨材料，充電時間需長達2至4小時，鈮酸鈦負極材料可讓鋰電池5分鐘就充飽電，且具備20年的超長壽命及高安全性，可滿足快充巴士、儲能系統、混合動力車、堆高機及無人機等市場的需求。

大立光做為全球光學鏡頭的第一領導廠商，過去於材料研發已有深厚基礎，此次結合工研院優秀技術團隊成立萬溢能源公司，未來可望優先應用於高容量動力電池市場。

工研院副院長張培仁表示，鋰電池是3C移動電子產品、電動車輛、以及儲能系統的核心關鍵，市場需要充電速度更快、壽命更長的電池，因此先進大廠、研究機構皆致力於開發創新電池材料，使得鋰電池的未來更具成長潛力。

大立光總經理黃有執表示，這次與工研院聯手成立萬溢能源公司，進入綠色能源領域，係看好鈮酸鈦負極材料快速充放電的特性，也對於未來導入產品應用具有高度信心。預計2024年建立鈮酸鈦材料試產線，初期產能目標24噸，2026年放大產能到600噸，供貨給國內外各大電芯廠使用，提高市場滲透率。萬溢能源新創公司是大立光與工研院合作的第一步，期盼與工研院後續在其他領域上也能有更多的合作機會。

工研院

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