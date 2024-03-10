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台灣精品福熊現身環台賽 為台灣自行車產業加油

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
2024環台賽貴賓領騎。貿協提供
2024環台賽貴賓領騎。貿協提供

由經濟部國際貿易署委由外貿協會執行的「台灣精品」計畫，長期支持「Tour de Taiwan 國際自由車環台公路大賽」，藉由賽事讓世界看見台灣風光及產業實力。3月10日環台賽台北首站，台灣精品吉祥物「福熊」首度現身，為選手們加油，鼓舞現場氣勢，也讓全球2.5億熱愛運動的粉絲透過Eurosport轉播，進一步認識台灣美景及自行車產業的蓬勃發展。

外貿協會秘書長王熙蒙表示，「台灣精品」與自由車環台賽都是追求卓越與創新的精神，而且許多參賽選手都指定選用台灣的自行車產品參賽，證明台灣自行車產品深受國際肯定。透過贊助賽事，鼓勵更多國內外消費者認識並支持「台灣精品」，進而促進台灣自行車產業的發展和國際形象的提升。

台灣是自行車王國，每年3月是台灣的自行車月，除了有世界頂級的國際自由車賽事外，還有享譽國際的台北自行車展。這些活動不僅展示了台灣自行車產業、文化和創新實力，也將台灣的自行車精品推向世界舞台，讓全球見識到台灣的實力與魅力。

「台灣精品」是台灣產品的奧斯卡獎，要通過140位評審從研發、設計、品質、行銷四個面向的嚴選，從中脫穎而出的台灣創新優質產品才能獲此殊榮。最新一屆的精品選拔將從4月開始起跑，獲得台灣精品獎的產品除了能夠使用「台灣精品標誌」彰顯榮耀，還有機會參加各種國內外的推廣活動。

「Tour de Taiwan 國際自由車環台公路大賽」是獲國際自由車總會 (UCI) 認證1級(2.1)的大型頂尖國際賽事，為亞洲區規模最大的賽會之一，同時也是台灣自行車界影響最廣的國際職業自由車多日賽。今年的比賽吸引了來自全球共24支隊伍齊聚台灣，更有6支來自西班牙、美國、義大利、土耳其及以色列的二級車隊。賽事自3月10日拉開帷幕，至14日落幕，期間包含了台北市、桃園市、新竹至台中的浪漫台三線、南投及高雄市等五大站，展現了台灣迷人的自然風光和都市風貌，也成為了國際選手展示耐力與速度的舞台。

自由車 自行車

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