蔡總統盼促進愛沙尼亞 雙邊資通訊和精密機械產業合作

蔡總統7日上午接見「愛沙尼亞國會友台小組訪問團」，她期盼，藉由議員們的支持和協助，台灣和愛沙尼亞未來能在資通訊和精密機械等產業促進交流，並在各領域共同尋求更多合作機會。

蔡總統致詞時首先歡迎愛沙尼亞國會友台小組成員首度來訪，並感謝大家以行動支持台灣。她感謝裴克多（Kristo Enn Vaga）主席，多次在公開場合及社群媒體表達支持臺灣的國際參與，以及愛沙尼亞政府和國會友台小組，連續4年支持臺灣參與「世界衛生組織」（WHO），為國際社會貢獻心力。

蔡總統指出，台灣和愛沙尼亞有許多相似之處，共享自由、民主、人權以及法治等普世價值，也都位居對抗威權主義擴張的第一線。在俄烏戰爭爆發後，台灣和愛沙尼亞都積極援助烏克蘭。目前，臺灣也研議跟「愛沙尼亞國際發展中心」加強合作，希望以穩健務實的方式，協助烏克蘭重建基礎設施。

蔡總統表示，此次裴克多主席率領跨黨派議員來訪，相信有助於臺灣和愛沙尼亞深化民主夥伴關係，一起為全球的民主發展來努力。

蔡總統期盼，藉由議員們的支持和協助，臺灣和愛沙尼亞未來能在資通訊和精密機械等產業促進交流，並在各領域共同尋求更多合作機會。訪團來訪是雙邊交流的重要一步，她要再次表達誠摯的歡迎，也祝福訪問順利圓滿。

隨後，裴克多主席致詞時表示，很榮幸率團來到台灣，這是愛沙尼亞史上最大的訪台團，也為台灣與愛沙尼亞雙邊關係邁出一大步。

裴克多提到，過去幾年來，蔡總統致力提倡民主、自由、人權及平等，不僅激勵台灣人民，更鼓舞了世界。愛沙尼亞在地球的另一端，也密切關注臺灣的作為，非常高興看到民主台灣向前邁進的步伐。

裴克多指出，此次訪團來台主要是展現團結與對台灣的支持，以及愛沙尼亞以價值為基礎的外交政策，期盼尋求新夥伴並深化與民主夥伴的連結。如同蔡總統所言，愛沙尼亞與臺灣正是理念相近的民主夥伴。

裴克多說，訪團本周抵達以來參與的每場會議都成果豐碩，在短時間的交流中，就發現雙方共享許多相似的普世價值，這些價值也是全球人民都應該共同支持的。這讓兩國即使地理上相距遙遠，也感覺像鄰居一樣。

裴克多提到，台灣與愛沙尼亞都面對野心勃勃的強大鄰國，這些國家不相信民主及自由，更用盡各種手段要侵害民主國家。正因為威權體制政權聯合打擊民主，我們更應該團結一心守護民主。

裴克多表示，感謝蔡總統提到愛沙尼亞與台灣可以在資通訊產業深化合作關係。愛沙尼亞一直致力推動數位治理，也知道科技可能造成的威脅及潛力；臺灣是現今科技新時代的全球領導者，也是為全世界提供半導體的領先國家。兩國均致力將新科技導入政府治理，以造福人民、深化民主，世界各國也應該這樣做。

裴克多指出，俄羅斯全面入侵烏克蘭至今已經超過兩年，對於愛沙尼亞來說，這是一個關乎生存的問題，因此他們致力協助烏克蘭，不僅要結束戰爭，也能在前線擊敗俄羅斯。愛沙尼亞敬佩臺灣即便在面臨中國威脅的艱困時期，仍投入時間及資源幫助烏克蘭，這顯示臺灣不僅提升自己的民主，也致力保護全世界的民主，展現台灣人民的熱情及善良。

最後，裴克多表示，此次訪團為跨越黨派，展現愛沙尼亞國會對深化與台灣關係的支持；同時他們正努力尋求台灣在愛沙尼亞首都塔林設處的可能性，期許未來雙邊關係更加穩健。並再次感謝台灣的熱情接待，未來他們一定會再回訪，持續深化兩國關係。