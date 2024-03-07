星元公司董事長湯榮清 接任台電台中發電廠廠長

過去十年全台瘋綠電，不少縣市都出現「種電」風潮，如今減碳抬頭，在花蓮竟有上百位小農合力「種碳」，不僅成功收成「減碳米」，還創造了「土壤碳匯」，此舉也讓有「全台大地主」之稱的台糖慕名合作準備在台南甘蔗田種碳。他們是怎麼做到的？

2024-03-07 17:13