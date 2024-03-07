星元公司董事長湯榮清 接任台電台中發電廠廠長
台中發電廠今（7）日於廠內禮堂舉行新、卸任廠長交接典禮，由台電公司副總經理郭天合擔任監交人，新任廠長由星元公司董事長湯榮清接任；卸任廠長許家豪將借調台汽電公司顧問。
郭天合表示，台中電廠目前面臨能源轉型，增氣減煤是未來發電趨勢，因新任廠長湯榮清先前任職中部施工處處長一職，對燃氣機組與地方都非常熟悉，相信可以成功承接電廠發電重任。
卸任廠長許家豪在台中電廠任職三年，表現傑出，借調台汽電公司服務，將繼續為台灣電力貢獻打拚。
今天的交接儀式，包括彰化縣議員周君綾、立委顏寬恒服務處秘書張隆傑、立委陳秀寶服務處特助陳瑞斌、臺中市議長張清照服務處秘書陳雙銘、臺中市議員林孟令服務處秘書陳瑞玲、龍井區長戴燕如、大肚區長楊明坤、梧棲區長溫國宏、伸港鄉長黃永欽、和美鎮長林庚壬及鄰近學校校長等到場觀禮，場面隆重。
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