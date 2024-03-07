吳東亮：電力多元 要穩更要低碳

電價四月起可能調漲，經濟部連續兩年投入十億元提供商業服務業汰換節能設備補助，工商協進會理事長吳東亮表示，浪費電的設備能淘汰都是好事，但宏觀角度來看，政府的能源政策應該要「好好看一看」，產業界期待的是電力不只供應要充足，還要穩定，更要低碳。

工商協進會昨舉行理監事會，吳東亮表示，要達到產業界的期待，電力供應來源就必須要多元，這也是產業界一直在呼籲的問題。

吳東亮表示，工商協進會的立場，只要符合產業界的期待，包括核能等方向都可以檢討。在被問到「非核家園」是民進黨的神主牌，會否造成多元能源阻礙的問題時，他說，這個問題必須要從科學的角度切入，才能有共同的看法。

對於今年的景氣走勢，吳東亮表示，仍然維持今年「內外皆溫、穩定成長」的看法，全球股市都走強，而股市是經濟的先行指標，看得出來全球對景氣都是樂觀的，台灣近年來是ＡＩ供應重鎮，讓很多企業有機會可以往前走，台灣今年是「審慎樂觀」。

工商協進會昨邀台北市長蔣萬安專題演講，蔣聚焦北市已發生、持續及將發生的「小改變」。蔣萬安說，大巨蛋是台北市第一個已經實現的小改變，至於台北市正在實現的「小改變」是城市藍圖，例如東面的大巨蛋新城市名片，西面則是去年首度將大稻埕夏日煙火節從一天拉長為近兩個月的帶狀活動，也規畫將艋舺公園打造為「台版表參道」，參考表參道或淺草寺商店一條街概念，活化龍山寺周邊。