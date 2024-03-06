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印度移工將來台 立委：落實國對國直聘

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
政府各部會官員就「我國開放印度移工對本國勞工就業市場之衝擊」進行專題報告。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）
政府各部會官員就「我國開放印度移工對本國勞工就業市場之衝擊」進行專題報告。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）

直聘制度完全失靈，仲介剝削情況難以遏止！多名立委6日於立法院質詢指出，政府雖建立直聘中心，鼓勵業者直聘移工，但比例至今仍不到一成，質疑開放印度移工也將變相圖利仲介。勞動部長許銘春在立委們的呼籲下指出，會與印度洽談移工辦理方式，「我們也希望能走直聘」。

立法院社會福利及衛生環境委員會6日邀請勞動部、外交部、勞動力發展署、衛福部、內政部與國安局等各部會官員，就「我國開放印度移工對本國勞工就業市場之衝擊」進行專題報告。

移工比照基本工資

許銘春指出，15到64歲勞動人口持續下滑，預估112到119年減少113萬人，尤其製造業、營造業缺工問題嚴重。她強調，新增移工來源國並未開放新行業或放寬資格，雇主仍須符合申請移工資格，且新來源國輸出行業與人數由我國決定，所以不會影響到本國勞工就業。

她表示，印度將依台方需求來招募及訓練移工，後續雙方將進行跨部會研議，廣納社會各界意見審慎推動，預計參考其他國家引進印度移工的模式，優先以具一定學經歷，英文能力佳的勞工為對象，先規劃小規模試辦，但「今年底前不一定會有」。

國民黨立委蘇清泉表示，年輕人最擔憂的是，移工一直進來會不會影響就業與薪資？許銘春說，移工要求業者應提出職缺、薪資與工作條件等，始終找不到勞工的話，才能申請移工，所以不會影響到就業機會，且移工也一樣適用「基本工資」，所以不會拉低薪資水平。

直聘制度全失靈

民眾黨立委陳昭姿詢問，鼓勵業者不要透過仲介雇用移工，而是以直聘處理，這是不是勞動部的既有政策？許銘春回應，「是，我們有直聘機制給業者選擇」。陳昭姿質疑，直聘是既定政策的話，但至今直聘比例為何不到1%？

陳昭姿更揭示申請直聘移工有超過10個步驟、還要跑7個不同地點，痛斥直聘程序相當繁瑣，已經引起民怨，根本成為「反直聘」，變相圖利仲介，導致很多人放棄。許銘春表示，未來會持續簡化程序，也會請業務單位檢討。

落實一站式服務

「未來可以落實一站式服務，讓相關單位都進駐直聘中心，」陳昭姿進一步指出，因為仲介公司剝削頻傳，許多移工團體都倡議「國對國直聘」，而現在印度成為全新的移工來源國，是否可以進行國對國的直聘制度，是否考慮過可行嗎？

許銘春說，「我們準備跟印度進行工作承接，相關議題也會……」陳昭姿表示，「那我們來做（直聘），韓國都可以來做了。」許銘春表示，「我們也會與印度討論辦理方式，我們也希望走直聘」。

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印度 移工 許銘春

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