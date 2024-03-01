快訊

星宇購機強攻貨運 貨機大多比客機短一截有什麼玄機？

MLB／大谷翔平鬆口曝「結婚動機」 一理由選229公布婚訊

中職／悍將「攻蛋」不缺席 5月3場打雄鷹移師大巨蛋

聽新聞
test
0:00 / 0:00

戴琪會晤鄧振中 承諾續推台美21世紀貿易倡議

聯合報／ 記者張文馨／華盛頓即時報導

美國貿易代表（USTR）戴琪（Katherine Tai）在阿布達比舉辦的世界貿易組織（WTO）部長級會議場邊會晤台灣行政院政務委員鄧振中，兩人談論雙邊議題及WTO相關議題，並承諾在台灣政權交接之際，繼續推動台美21世紀貿易倡議。

美國貿易代表署29日透過新聞稿表示，戴琪與鄧振中舉行具建設性的對話，除討論雙邊與WTO相關議題外，戴琪也對鄧振中表達對台灣夥伴關係的感謝，承諾在台灣政權過渡到新政府之際，依然持續在美國在台協會（AIT）與台北駐美國台北經濟文化代表處（TECRO）的主辦下，繼續推動台美21世紀貿易倡議。

台美21世紀貿易倡議自2022年6月1日啟動迄今，已簽署首批協定，正在進行第二輪談判。

WTO 美國在台協會 鄧振中

延伸閱讀

鄧振中會戴琪 盼加速台美貿易倡議談判

鄧振中出席WTO部長會議 盼觸及歐盟CBAM機制討論

美台等48貿易首長聯合聲明 支持烏克蘭對抗俄國侵略

台灣出席WTO部長會議 場邊共同聲明籲俄國撤軍烏克蘭

相關新聞

電價調漲恐衝擊物價 王美花：台電虧損是因未反映成本

傳今年台電將調漲電價，經濟部長王美花今早受訪表示，台電虧損是因未反映電價成本，希望減少對消費者物價指數（CPI）衝擊，也...

從台積電熊本設廠相中「4大利基」 國銀前進日本搶商機

台積電在日本熊本設廠，不只帶動當地的經濟及產業發展，台灣的本國銀行，更相繼前進日本，掀起一股「淘金」熱潮。台灣金融業者之所以紛紛進軍日本，甚至直接鎖定九州布局，主要相中包括供應鏈移轉商機、便宜日圓帶動國人赴日投資置產熱潮；以及台資銀行業，可就近對台積電的日廠員工提供金融服務；還有看好台積電會為員工安排宿舍，當地不動產業者，包括物業管理者在內，都已蠢蠢欲動。就是看好上述這四大優勢，本國銀行已提早卡位，爭搶銀行業商機。

戴琪會晤鄧振中 承諾續推台美21世紀貿易倡議

美國貿易代表（USTR）戴琪（Katherine Tai）在阿布達比舉辦的世界貿易組織（WTO）部長級會議場邊會晤台灣行...

深坑大火若再有 只能繼續無奈？專家指「環境責任險」不能再拖

深坑上個星期發生大火，煙霧導致雙北空氣受到大規模汙染，許多民眾都聞到異味。無奈各監測站的空品數據，卻顯示正常，細胞簡訊措施也未啟動。難道往後再有類似事件發生，相關單位還是只能兩手一攤、不了了之？關鍵就在環境責任險至今沒上路。

退休軍公教調薪4％

全國軍公教人員薪水今年起調升百分之四，月退休金（俸）部分也確定調整百分之四，溯及到今年元旦生效，超過五十二萬名退休軍公教...

電價恐漲、物價仍高 今年CPI年增率大幅上修

主計總處昨發布最新經濟預測，將今年經濟成長率上修為百分之三點四三，但消費者物價指數（ＣＰＩ）年增率因物價漲勢超出預期，去...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。