戴琪會晤鄧振中 承諾續推台美21世紀貿易倡議

台積電在日本熊本設廠，不只帶動當地的經濟及產業發展，台灣的本國銀行，更相繼前進日本，掀起一股「淘金」熱潮。台灣金融業者之所以紛紛進軍日本，甚至直接鎖定九州布局，主要相中包括供應鏈移轉商機、便宜日圓帶動國人赴日投資置產熱潮；以及台資銀行業，可就近對台積電的日廠員工提供金融服務；還有看好台積電會為員工安排宿舍，當地不動產業者，包括物業管理者在內，都已蠢蠢欲動。就是看好上述這四大優勢，本國銀行已提早卡位，爭搶銀行業商機。

2024-03-01 10:00