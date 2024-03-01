聽新聞
test
0:00 / 0:00
戴琪會晤鄧振中 承諾續推台美21世紀貿易倡議
美國貿易代表（USTR）戴琪（Katherine Tai）在阿布達比舉辦的世界貿易組織（WTO）部長級會議場邊會晤台灣行政院政務委員鄧振中，兩人談論雙邊議題及WTO相關議題，並承諾在台灣政權交接之際，繼續推動台美21世紀貿易倡議。
美國貿易代表署29日透過新聞稿表示，戴琪與鄧振中舉行具建設性的對話，除討論雙邊與WTO相關議題外，戴琪也對鄧振中表達對台灣夥伴關係的感謝，承諾在台灣政權過渡到新政府之際，依然持續在美國在台協會（AIT）與台北駐美國台北經濟文化代表處（TECRO）的主辦下，繼續推動台美21世紀貿易倡議。
台美21世紀貿易倡議自2022年6月1日啟動迄今，已簽署首批協定，正在進行第二輪談判。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言