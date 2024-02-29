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中小企加薪租稅優惠／學者：改善低薪 稅收損失不大

聯合報／ 記者陳儷方／台北報導

經濟部將修法，延後中小企業加薪的租稅優惠落日時間，取消啟動門檻，並擴大薪資適用範圍，財政學者表示支持。台北商業大學財稅系教授黃耀輝表示，高科技大企業享有很多租稅優惠，但對中小企業尤其是傳統型企業的租稅優惠很少，透過租稅優惠鼓勵中小企業加薪，政府不至於有明顯稅收損失，如果可有效激勵中小企業的基層員工加薪，有助於改善台灣社會長期低薪的狀況。

黃耀輝指出，中小企業加薪的租稅優惠目前成效不佳，使用者很有限，若按照經濟部所提內容修法放寬適用後，效果還是不佳，財政部不必擔心稅收損失的問題，如果效果好，則代表租稅優惠方案已有效激勵中小企業為員工加薪，不論是哪種結果，都值得一試。

勞工基本工資連續八年調漲，一一三年基本工資月薪二萬七千四百七十元，但對於解決台灣社會長期低薪問題並沒有幫助，因為基本工資僅適用於邊際勞工，勞動部去年六月公布初任人員薪資平均三萬四千元，其中有四分之一新鮮人領基本工資。

黃耀輝說，政府連年調高本工資的美意，照顧不到月薪三、四萬元的企業員工，社會長期低薪的現象，並沒有因此獲得解決，基本工資調漲時，月薪三萬元或四萬元的員工不會因此被同步加薪，他認為企業如果幫員工加薪可以獲得更多租稅優惠好處，應可提高加薪意願，政府只要透過微不足道的損失，就可望改善低薪現象。

不過，加薪享租稅優惠可能會讓中小企業裹足不前的原因，就是不願脫離擴大書審營所稅的行列，擔心成為被查帳的對象。黃耀輝建議，財政部應聽取中小企業心聲，想辦法解除中小企業的疑慮，例如，中小企業對員工加薪申請租稅優惠，不影響繼續適用擴大書審的條件，他呼籲財政部不要太在乎稅收損失，在擴大書審的適用條件上放寬，給企業方便，共同成就為基層員工加薪的美意。

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