社宅興建不彰 監院促政院改進

為解決都會區住房問題，政府於二○一七年推動社會住宅興辦計畫，計畫至今年底直接興建十二萬戶社會住宅，但是根據內政部不動產資訊平台之全國社會住宅興辦進度統計，興建效率疑有不彰，遲未能滿足國人居住需求，監察院內政及族群委員會昨天決議通過，促請行政院督導所屬確實檢討改進。

監察委員賴振昌、蔡崇義昨天表示，社會住宅中籤率偏低，難以滿足民眾需求，促請中央與地方政府應攜手，提升社會住宅興辦速度與量能，並加速研擬社會住宅租金分級收費原則，讓社會住宅真正成為無力購屋或租屋者合理、安心的居住消費選擇方式。

監委表示，分析去年底數據發現，雖然含興建中及已決標之社宅戶數已達標，但因決標與實際完工日期尚有時間落差，故已完工可入住之社會住宅不足，以致社會住宅中籤率偏低，不僅難以滿足民眾需求，更遑論發揮健全租屋市場。此外，以雙北地區為例，有部分二至三房型社會住宅租金，落在二萬元至四萬多元之間，恐已超出一般承租人之負擔能力，有違社會住宅照顧社會相對弱勢族理念。