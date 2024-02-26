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44家紡織業者獲選行銷輔導 國貿署助拓展永續市場商機

經濟日報／ 記者魏鑫陽／台北即時報導
紡拓會副秘書長楊曉琴主持座談交流會。紡拓會提供／照
紡拓會副秘書長楊曉琴主持座談交流會。紡拓會提供／照

經濟部國際貿易署為協助紡織業者開發國際市場商機，持續推動「紡織品整合行銷與商機開發計畫」，規劃整合性之商機開發活動，2024年依「戶外運動」及「都會休閒」二個主題商機群組，共遴選出44家業者進行國際行銷輔導；紡拓會已於2月23日舉辦入選業者座談交流會，詳細介紹本年度計畫內容及輔導資源，並說明計畫執行相關配合事項；預估可帶動超過7千萬美元商機。

紡拓會表示，本計畫以永續紡織品為推廣標的，入選業者依群組屬性，參與商機開發活動，例如：參與買主來臺之一對一商洽及海外小型機動拓銷團與聯合商洽團；入選業者亦可依需求選擇參加行銷精進方案，如：國際行銷短影片製作及推廣、企業或產品亮點文案製作及推廣、紡織品雲端數位資料庫建置，以及國際紡織專業媒體廣宣推廣，或依自身國際行銷需求，提出以開發商機及促進出口為主之行銷措施規劃。另，本計畫亦為入選業者規劃專屬之紡織行銷研習活動，以強化業者國際行銷競爭力。

紡拓會指出，本計畫期望經由「精準行銷強化市場商機媒合」、「數位行銷打造創新產業形象」、「多元行銷擴大紗線國際市場」及「整合輔導提升國際行銷能力」等四項工作之執行，協助業者拓銷國際市場，持續促進我國優勢紡織品在國際市場上之佔有率，並系統性的引導業者持續開發新南向市場，以及藉由國際行銷輔導，強化受輔導業者之市場開發能力，預估帶動商機超過7千萬美元。

新南向 經濟部

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