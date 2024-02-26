北市創能儲能及節能補助 3月1日起受理申請

邁向2050淨零排放願景，台北市環保局繼去年之後，今年持續辦理「住宅社區及非營利法人創能儲能及節能補助計畫」，補助民間設置創能、儲能及節能設備，推動分散式發電，擴大綠能運用，總補助金額達1億元，補助對象除北市轄內房屋所有權人、社區管理委員會，今年度還新增非營利社團法人及非營利財團法人。

環保局指出，補助方案共有三種，每一申請人或每一場址以補助一次為限，每案補助額度最高可達建置總經費49%。依不同補助方案，社區或法人每案最高可獲補助100萬元至300萬元不等；住宅每案補助上限50萬元。申請期間自3月1日到9月30日止，或補助經費用完為止，有意申請者可別錯過喔。

環保局表示，台北市溫室氣體排放量逾七成來自住商部門，其中又以電力使用造成間接溫室氣體排放為大宗，因應氣候變遷的衝擊，環保局鼓勵住宅社區實踐綠電自發自用，不但可減少對市電的依賴，將電力使用作最佳調度，減少電費。

環保局舉去年獲補助的信義區翠亨村名廈社區為例，該社區去(2023)年申請補助設置太陽能與風力發電設備，並結合儲能電池及能源管理系統，供應社區的公共用電，將電力使用作最佳調度，每年發電約2萬多度，預計可節省電費9萬餘元，減碳約13噸，落實綠能宜居永續生活。

環保局進一步說明，今年補助創能項目包含太陽能、風力發電等再生能源；儲能項目則須與創能設備連結，可做為日常或緊急供電使用；節能項目則為設置於社區或法人公共用電的能源管理系統或冰水主機。

送件方式，申請人可選擇以郵寄或親送至環保局（110204台北市信義區市府路1號7樓北區，環保局氣候變遷管理科）兩種方式提交申請文件。環保局收件後將由專人電話聯繫申請人，約定時間至現場勘查。

申請計畫書經環保局審核通過後，由申請人通知廠商進行施作，最晚須於今年11月30日前完成施作，並檢附成果報告書向環保局申請查驗，待查驗完成後即核撥補助款項。

補助計畫相關申請資訊已公告於台北市環保局網站(https://www.dep.gov.taipei/)最新消息，歡迎民眾上網查看及下載相關表單。