紅海危機無解 法人點火長榮及裕民

美國和英國，在24日凌晨，再度對葉門胡塞武裝目標發動攻擊，國內的航運、物流業者認為，中東的以巴衝突太過複雜，全球大繞道的時間拉長，運價有望維持高檔震盪，法人上周大力加碼長榮海運（2603）及裕民。

年後三大法人點火買進貨櫃長榮及散裝裕民，雙龍頭吸引法人資金布局，長榮上周買超4.3萬張，裕民買超2萬張。法人分析，兩大龍頭在紅海危機中，競爭力明顯浮現，看好未來營運展望。

國內的物流業者分析，全球約12%的海運貿易都是行經這條航道，原本以為很快速會結束的葉門叛軍胡塞組織（Houthis，又稱青年運動），持續時間已經達3個月，中東局勢變的太過詭譎，再加上美國今年11月要進行總統大選，青年運動背後還有著伊朗等宗、俄羅斯等問題一直沒有解決，今年市場硝煙四起已經改變供給太多的問題。

最近一期的SCFI指數及四大運價走跌，國內的物流業者分析，大陸春節結束後才剛開始復工，出口貨量冷清，四大運價走低是很正常合理的情況，業界也會淡月依據市場運能需求進行各種航班調整，因應4月旺季到來前的市場需求。

紅海危機造成全球船舶大繞行，對於貨櫃輪市場供、需所造成的衝擊，緊接著船班大亂後，港口壅擠及周轉率調整，都是海運市場全新考驗；接下來最重要關鍵，就是要大陸復工後出口需求概況。