碳費很貴收不下去？劉銘龍：政府與其「客製」優惠折扣 不如這樣做

一延再延的碳費該如何徵收、會不會如期上路？三月底將見真章，環境部研擬碳費將採三級費率，包含優惠費率兩級及一般費率。環境部長薛富盛日前對媒體說，初步規畫的最優惠方案，排碳大戶的碳排減量若達標，費率至少比一般費率減半，「折扣非常大」。這番話讓外界聽出弦外之音，難道環境部感受到排碳大戶繳昂貴碳費的壓力，想方設法要為大戶減徵？台北市環保局前局長劉銘龍在臉書指出，政府與其為排碳大戶「客製」碳費的優惠折扣，不如調整作法，推動碳定價「雙軌並行」，解決企業碳焦慮。

薛富盛日前表示，2月底碳費的費率審議會委員將到位，緊接著在3月至少召開二次會議，討論碳費費率。薛呼籲被徵收碳費的排碳大戶，若不努力減碳、不提出自主減量計畫，將無法適用優惠費率，一般費率的碳費「應該不會太低」。若企業減碳符合國際高標準的SBTi，「給企業的折扣會非常非常大。」

劉銘龍說，這顯示排碳大戶動輒以億元計算，對企業營運是個負擔。另一方面，中鋼訴求占其七成以上排碳的冶金用煤，不該納入碳費徵收，但有電弧爐煉鋼業者認為，此減徵不符公平原則。石化業則以景氣低迷公開訴求緩徵碳費。房地產業者則說，營建原料上漲，將使房價上漲，碳費有造成綠色通膨之虞？！工商界也普遍認為碳費不應高於每噸100元......明顯感受到碳費的壓力。

他指出，根據世界銀行的統計，目前73個實施「碳定價」的國家或地區當中，有37個是徵收碳稅，36個採取排碳的總量管制與排放交易制度（ETS），台灣偏偏獨步全球創設一個碳費制度，政府收了這筆錢，美其名可以專款專用在減碳工作上，其實是脫離了國際主流，未來治絲益棼的情形也不難預見。

劉銘龍說，歐盟實施總量管制與排放交易制度，從2005年以來，電力與工業已經減量37%，台灣高排碳產業為何不實施總量管制及排放交易？讓有能力、有意願減量的企業，及早布局投資創新減量技術，讓這些產業自我提升在淨零時代的國際競爭力。

他認為，政府與其為排碳大戶「客製」碳費的優惠折扣，呼籲政府不如這樣做：

一、碳排達2.5萬噸以上電力業及製造業，應實施總量管制與排放交易(ETS)，才能有效減量，並且與歐盟的CBAM接軌。

二、未納入前述ETS之製造業、運輸物流、住商服務業(教育、醫療與慈善事業除外)，其年溫室氣體排放量達1萬公噸CO2e以上者，徵收碳費。至於碳費何時改為碳稅，牽涉到國家稅制改革，也應該盡快深入討論。

劉銘龍認為，減碳不是少數製造業的責任，透過對高排碳產業實施總量管制與排放交易，運輸住商等用電大戶徵收碳費，推動「總量管制排放交易」及「碳費」二種碳定價工具同步實施，讓台灣碳價能與歐盟等全球逐漸成形碳關稅逐步對接，讓碳定價制度驅動國家淨零轉型，並且兼顧產業發展，在全球供應鏈站穩腳步。