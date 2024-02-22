康舒獲國家品質卓越績優經營獎

電源廠康舒（6282）再度獲國家最高品質獎肯定，此次拿下企業經營品質管理最高榮譽「全面卓越類-績優經營獎」，公司表示，除彰顯全員動員的能力，體現康舒無論在研發創新、流程管理、永續發展、經營績效等各面向管理，均合乎國家品質最高標準。

「國家品質獎」是國內首設由行政院頒發與表揚的企業經營品質管理最高榮譽，分為全面經營品質與特定經營領域，從領導、策略管理、研發與創新、顧客與市場發展、人力資源與知識管理、資訊運用策略與管理、流程管理、經營績效等八大面向評選。歷經嚴謹審查機制與實地考察，康舒於61家參與者中脫穎而出，榮獲第27屆國家品質獎全面卓越類之績優經營獎。

康舒於2018年首次獲得「第25屆國家品質獎-永續發展典範獎」後，即秉持全面品質之路沒有止境、持續改善是永遠的現在進行式的信念，不斷精進。從2022年準備，2023年再度藉由國家品質獎評選，透過內外部單位評核，為康舒轉型進行全面檢視。

康舒科技董事長許介立表示，感謝全體同仁的努力，我們並沒有因為過去的成果而停下腳步。透過不斷的精進、改善，才能再次獲得肯定。未來，康舒仍將一如既往以「沒有最好、只有更好；全員參與、持續改善」的精神持續精進，期盼藉由康舒於能源產業多年的經驗，加速全球淨零排放目標的實現，為地球永續發展盡一份心力。