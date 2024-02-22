快訊

藥妝店「1免費服務」消失！她害羞捧手心 員工揭「不提供」關鍵原因

「以馬體」貼文狂夾雜表符掀風潮？網笑比晶晶體還煩：根本Emoji暴發戶

司馬庫斯賞櫻團疑食物中毒11人送醫 醫：「這美食」超母湯

康舒獲國家品質卓越績優經營獎

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

電源廠康舒（6282）再度獲國家最高品質獎肯定，此次拿下企業經營品質管理最高榮譽「全面卓越類-績優經營獎」，公司表示，除彰顯全員動員的能力，體現康舒無論在研發創新、流程管理、永續發展、經營績效等各面向管理，均合乎國家品質最高標準。

「國家品質獎」是國內首設由行政院頒發與表揚的企業經營品質管理最高榮譽，分為全面經營品質與特定經營領域，從領導、策略管理、研發與創新、顧客與市場發展、人力資源與知識管理、資訊運用策略與管理、流程管理、經營績效等八大面向評選。歷經嚴謹審查機制與實地考察，康舒於61家參與者中脫穎而出，榮獲第27屆國家品質獎全面卓越類之績優經營獎。

康舒於2018年首次獲得「第25屆國家品質獎-永續發展典範獎」後，即秉持全面品質之路沒有止境、持續改善是永遠的現在進行式的信念，不斷精進。從2022年準備，2023年再度藉由國家品質獎評選，透過內外部單位評核，為康舒轉型進行全面檢視。

康舒科技董事長許介立表示，感謝全體同仁的努力，我們並沒有因為過去的成果而停下腳步。透過不斷的精進、改善，才能再次獲得肯定。未來，康舒仍將一如既往以「沒有最好、只有更好；全員參與、持續改善」的精神持續精進，期盼藉由康舒於能源產業多年的經驗，加速全球淨零排放目標的實現，為地球永續發展盡一份心力。

康舒 考察

延伸閱讀

證券商公會今年力推八大業務 首重當沖降稅常態化

重電族群 盤面亮點

陳建仁：持續優化國內投資環境 強化產業韌性與調適能力

南亞科榮獲「國家品質獎」全面卓越類卓越經營獎

相關新聞

陳建仁：各國信賴印度移工 盼有心人士勿污名化

台灣與印度簽署勞務合作備忘錄（MOU），行政院長陳建仁今天說，台灣因產業缺工，需要增加移工來源國維持台灣競爭力，且印度移...

政院拍板大矽谷方案 朝4大方向推進

行政院今（22）日召開院會，會中通過「桃竹苗大矽谷推動方案」，國發會規劃該方案將朝「深耕在地前瞻技術驅動全產業創新」、「...

帶動桃竹苗科技廊帶 政院通過賴清德大矽谷計劃

總統當選人賴清德競選期間提出的「桃竹苗大矽谷計劃」今天在行政院會通過。國發會表示，將透過中央與地方政府推動深耕在地前瞻技...

券商首發 凱基證券推廣綠色結構型債券網羅財管綠色商機

近年來全球極端氣候事件頻繁，各界也更加關注環境保護、氣候變遷等議題，而 ESG 相關的投資題材亦是重要趨勢之一。凱基證券...

Java人才需求居高不下 商研院開設實戰養成班

因應各領域商務應用對於Java人才的殷切需求，商研院今（22）日表示，數位創新學院承辦勞動部產業新尖兵計畫，開辦「Jav...

白話財經EP128｜幣圈詐騙亂象叢生 VASP守則出台後 業者如何自律上路？

講到投資，大家第一時間想到的都是股票、期貨市場，不過，現在有愈來愈多年輕人投資加密貨幣，成為幣圈的一份子，比特幣、以太幣、幣安幣、瑞波幣人人朗朗上口。 2023年，台灣多個虛擬貨幣交易所涉入詐騙事件，許多人都擔心，自己在台灣虛擬貨幣交易所進行交易，自己投入的錢會不會全都被詐騙集團捲跑。 本集白話財經邀請到VASP公會，也就是台灣虛擬資產平台及交易業務事務公會籌備小組召集人蕭滙宗，來聊聊台灣目前的加密貨幣交易環境。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。