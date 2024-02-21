經濟部推綠電信保 惠譽：受益企業有限

惠譽信評今（21）日發布報告，預期經濟部即將推出的可再生能源電力信用擔保機制將緩解與企業簽訂企業購電協定（CPPA）的海上風電專案的交易對手風險，並推進其項目融資，惠譽分析，該專案提供長達18個月的補償能讓企業獲得尋找替代承購商的時間，不過由於綠電信保對發電公司及承購公司都有一定要求，因此受益公司有限。

經濟部推出綠電信保，年耗電量超過5億度或信用評等達一定等級以上的企業，將要與可再生能源發電企業簽訂 CPPA 來購買綠電，參與企業向公股銀行支付保險費，以換取長達 20 年的履約擔保。 這些銀行通過國家融資保證中心獲得再保險。

綠電信保將在台電支援下共同實施。 若承購方違約，發電企業可望通過向台電售電來彌補部分虧損。台電將以五年歷史平均成本購電。 台電披露，其2018至2022年間五年期歷史平均用電成本為每度電2.29新臺幣。 此後，發電企業通過信保回收約80%的收入缺口，另外20%由銀行承擔。 該計劃將為發電企業提供長達18個月補償，補償金額上限為80億新臺幣，合保險金額的80%。

電業法於2017年修法後，允許可再生能源發電企業直接向終端使用者售電，讓臺灣的 CPPA 市場不斷擴大。而國內企業對可再生能源的需求不斷增長也刺激了 CPPA 的日益普及。 2022年，工業使用者用電量占發電總量的56.1%。不過惠譽指出，可再生能源電力大多來自私營電廠，僅占台灣發電量的8.3%，顯示表明 CPPA 供應依然不足。

惠譽分析，綠電信保讓發電企業贏得了尋找替代承購商的時間，從而降低了承購商違約帶來的風險，也增強了項目獲得融資或再融資的能力。 然而，CPPA 發展受制於信保的資格標準，僅適用於規模較大、信用評等較高的企業。 規模較小的企業可能仍難以獲得銀行擔保或信用證作為滿足 CPPA 要求的擔保。此外，國銀針對承購商的信用評等具有嚴格標準，也讓受益的企業數量受限。