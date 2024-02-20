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趕超特斯拉 2024年比亞迪有望挑戰純電動車全年冠軍

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導
2023年純電動車（BEV）排名仍由Tesla奪冠，市占率19.9%，比亞迪位居第二，緊追在後。路透
2023年純電動車（BEV）排名仍由Tesla奪冠，市占率19.9%，比亞迪位居第二，緊追在後。路透

根據TrendForce統計，2023年全球新能源車（NEV；包含純電動車、插電混合式電動車、氫燃料電池車）共計銷售1,303萬輛，年成長率29.8%，相較2022年的54.2%明顯下滑，其中純電動車（BEV）為911萬輛，年成長率24%; 插電混合式電動車（PHEV）為391萬輛，年成長率45%。

TrendForce進一步表示，中國大陸是最大的新能源車銷售地，在全球新能源車市場擁有約60%的市占率，但在高基期情況下成長趨緩，加上其他區域的銷量成長有限，彌補不了中國大陸市場的缺口，將導致新能源車銷量年成長率出現減緩，預估2024年新能源車的銷量為1,687萬輛，年成長率29.5%。

2023年純電動車（BEV）排名仍由Tesla奪冠，市占率19.9%，比亞迪位居第二，緊追在後，比亞迪與Tesla的全年銷量落差已縮小至24.8萬輛。此歸功於比亞迪在中國大陸市場銷量穩定，海外銷量也持續提高，加上海外基地啟用。

TrendForce認為，比亞迪今年將有機會挑戰Tesla純電車龍頭位置。廣汽埃安2023年首次取得第三名，上汽通用五菱和Volkswagen則分別退居第四、第五名。兩大豪華車品牌BMW、Mercedes-Benz電動化轉型腳步加快，分別位居第六和第八名，Hyundai集團旗下的Hyundai和KIA銷量雙雙增加，維持與2022年相同名次。

插電混合式電動車（PHEV）方面，比亞迪和理想分別拿下第一及第二名，其中，理想在2023年成長率高達182%，以中至大型SUV為主，主打家庭客層的定位清晰，市占率快速攀升。第三至第五名分別為BMW、Mercedes-Benz和Volvo Cars，但BMW、Mercedes-Benz的銷量受到歐洲PHEV的銷售不佳衝擊而出現衰退。Jeep年成長率33%，提升至第六名。

此外，中國大陸品牌長安、騰勢、深藍都是第一次進入全年的前十大排行榜，凸顯大陸市場帶來的優勢。TrendForce認為，一旦中國大陸品牌加速向外輸出PHEV車款，傳統車廠成長空間將進一步被壓縮。

值得注意的是，由於中國大陸內需成長趨緩，2024年各家車廠除了從大陸出口車輛外，也積極布局海外基地。TrendForce表示，中系品牌在車款多樣性、定價和智慧化功能有較大優勢，擺脫單一生產地問題後，市占率有望快速提升，但同時不排除會出現更多的貿易屏障，阻擋中國大陸新能源車加速拓張全球版圖的速度。美國方面，2024年起開始禁止使用中國大陸製的電池零組件，此將導致許多電動車款失去補助資格，儘管有車廠如GM願意提供同等於聯邦抵免稅額7,500美元補助，但封鎖中國大陸供應鏈的同時，卻也提高電動車的降價難度。

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