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國發會：6成國際人才願意永居台灣 攬才環境建構有成

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
根據國發會最新調查顯示，國際人才對於台灣生活體驗持高度正面態度，在滿分10分中平均給予8.16分，有意願申請永久居留或歸化者均約有6成左右。聯合報系資料照
根據國發會最新調查顯示，國際人才對於台灣生活體驗持高度正面態度，在滿分10分中平均給予8.16分，有意願申請永久居留或歸化者均約有6成左右。聯合報系資料照

根據國發會最新調查顯示，國際人才對於台灣生活體驗持高度正面態度，在滿分10分中平均給予8.16分，有意願申請永久居留或歸化者均約有6成左右。

國發會指出，為瞭解就業金卡持卡人來台意向與遭遇問題，國發會「台灣就業金卡辦公室」（現為Talent Taiwan「國際人才服務及延攬中心」）自2021年起每年進行大規模問卷調查，2023年擴大開放外國專業人才填答，回收問卷1,021份，受訪者來自64個不同國家。

調查顯示，受訪者目前在台就業情形，以受僱外國企業為最多，占比30.8%，多數採遠距辦公，其次依序為受僱台灣雇主24.4%、創業家或自由工作者/自雇者19.8%、就學或研究16.7%、尋職5%等。

國發會指出，此次受訪者人才樣態，以就業金卡持卡人為主，占總受訪者的81%，外國專業人才為19%。受訪者來台灣居住的首要原因為生活品質、工作、友善人民，以及家庭等四項因素，占所有因素的41％，其中生活品質13.9%、工作13.5%、友善人民6.9%、家庭6.6%，其他包括經濟、文化、教育、便利、健康、生活成本、民主、就業金卡制度、安全等。

至於得知就業金卡制度的管道，大部分受訪者都是藉由朋友、同事口耳相傳的方式得知就業金卡制度，占比約32％，其次為網路或媒體26%；透過就業金卡持卡人、Talent Taiwan「國際人才服務及延攬中心」及其官網者7％。

且有近六成受訪者表示有申請永久居留的意願，其中準備申請者占比30.7%、考慮中29.1%。

至於歸化國籍意願，調查顯示，受訪者對於加入我國國籍表示興趣，在無須放棄其母國國籍前提下，願意入籍占比62%。另受訪者中已取得國籍者1.9%、申請歸化中者12.6%。

此外，調查還指出，外國專業人才表示對台灣喜愛，並願意長居台灣。受訪者回覆包括：「戶外活動社群令人驚艷，可結交許多朋友，學習溯溪、攀岩、浮潛等」；「遺失錢包可以找回，感受到台灣人的誠實與樂於助人」；「疫情期間到台灣時移民人員入境說歡迎回家，讓我眼淚快流出來」；「因為就業金卡制度，雇主覺得聘僱我像當地人一樣簡單」。

國發會指出，調查亦顯示在政府近年積極打造台灣國際形象、推動全球攬才策略下，國際人才來台數持續攀升，截至2023年底就業金卡累計許可8,962人次、外國專業人才有效許可約5.6萬人次、取得永久居留者約1.1萬人。

此外，調查受訪者國籍高達64國家，高於2022年50個國家，亦顯示觸及國際人才圈持續擴大中。

同時，國發會也提到，有關受訪者就業情形部分，發現自由工作者或自雇者、創業家合計近二成，顯見政府新創政策有成，台灣已然成為友善新創發展的重要基地。至於後續就業金卡的強化推廣做法，政府仍須延續鏈結國際社群之政策，布建就業金卡持卡人的人際網絡。

國發會表示，為能經常性、持續性擴大國際人才延攬力道，以及協助國際人才在台深耕發展，國發會已於2023年11月1日成立 Talent Taiwan「國際人才服務及延攬中心」，提供國際人才來台申辦程序，以及後續在台工作及生活一條龍。國發會將持續協助解決外國專業人才在台灣所面臨之各類問題，並協調相關部會建構友善工作及生活環境，期打造台灣成為國際人才的第二個家。

國發會

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