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名牌直立變頻洗衣機有節能標章？標章已失效涉廣告不實

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導

錡隆公司於樂天市場網路平臺銷售【HITACHI日立】12公斤直立變頻躍動式洗衣機商品，廣告刊載「通過國家節能標章認證」，予人印象為案關商品取得經濟部節能標章認證，實則節能標章已經到期失效，公平會昨天委員會議通過廣告不實，但因廣告期間並無銷售，因此只去函警示。

公平會表示，家電商品是否取得經濟部節能標章認證是商品具節能效果的重要參考資訊，如果家電商品標榜獲有經濟部節能標章的認證，自然會吸引消費者注意並影響是否購買的決定。

錡隆公司於樂天市場網路平臺銷售【HITACHI日立】12公斤直立變頻躍動式洗衣機商品，廣告刊載「通過國家節能標章認證」，會讓人以為相較其他同類型商品，具有消耗較少能源、負擔較低能源費用。但經調查，商品確曾獲經濟部節能標章，惟該節能標章已於111年2月5日到期失效，錡隆公司卻於節能標章失效後至112年5月2日前，仍持續刊登廣告宣稱案關商品「通過國家節能標章認證」，致消費者誤認節能標章認證尚屬有效，屬虛偽不實及引人錯誤之表示，違反公平交易法第21條第1項規定。

公平會表示，考量廣告期間並無銷售紀錄，且錡隆公司於知悉案關商品之節能標章認證已失效後，旋即撤除案關廣告,違法情節尚屬輕微，故決議不處罰鍰並去函警示。

廣告不實 樂天市場 經濟部

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