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專為程式交易族群打造 凱基證券推美股即時行情 API服務

經濟日報／ 記者王皓正／台北即時報導

美股程式交易高手看過來！因應美股市場趨勢及投資需求，凱基證券專為喜愛程式交易的投資人打造美股即時行情應用程式開發介面API（Application Programming Interface）串接服務，成為國內首家推出該項服務之證券商。為滿足對美股程式交易有需求的龐大客群，此一全新美股即時行情API串接服務透過提供客戶更快速且精確的美股市場數據，不僅提升精確執行量化交易策略的效率，更滿足客戶對於資訊即時更新、功能高度客製化的需求。

凱基證券推出美股即時行情API串接服務，獲得美股程式交易投資族群的高度好評，因其具備三大獨特優勢，包含1.美股市場即時行情數據：與美國納斯達克證券交易所攜手合作，透過數據串接提供精準且快速的美股市場即時行情，確保程式交易者能夠即時制定、優化交易策略；2.高度客製化數據串接：豐富且靈活的即時行情數據，涵蓋廣泛的市場數據訊息，包含在美國交易所上市之現股及ETF即時報價、盤中個股交易量、最佳一檔等即時資訊；3.詳細API說明文件，支援C#程式語法：凱基證券為C#程式語法提供了詳盡的API說明文件，使程式交易者更輕鬆地整合及使用服務，節省開發時間並提高程式碼效能。

程式交易能協助投資人克服人性弱點，並透過嚴謹設定去驗證投資策略是否能獲利，凱基證券美股即時行情API串接服務更是善用程式交易之投資人提升效能、擴大交易視野的理想選擇，透過專門量身設計的數據服務，程式交易者能夠更精準執行量化交易策略、更靈活地應對市場的變化。

凱基證券持續打造「智在投資」的服務體驗，以專注、速度與精準執行的特色，提供客戶大戶級的動態視野，不論新舊客戶均可免費享受美股即時行情API服務。

凱基證 美股

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