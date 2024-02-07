1月CPI降至1.79% 物價仍有感

主計總處昨天公布一月消費者物價指數（CPI）年增率百分之一點七九，較上月大降○點九一個百分點，且降到百分之二的警戒線之下，創去年七月以來的七個月新低。主計總處官員說，一月CPI大跌主要是因為去年春節落在一月的高基期效應，但水果、肉類、外食費、房租等價格仍上漲；扣除春節因素，一月CPI增幅為百分之二點四，物價壓力雖有趨緩，民眾感受仍深刻。

主計總處綜合統計處專門委員曹志弘表示，雖然國際農工原物料價格持續下跌，通膨壓力減輕，但外食年增率百分之四仍高，房租漲幅也在百分之二以上，加上服務類價格有僵固性，未來物價走勢仍要觀察。二月物價走勢則因適逢春節，漲幅會更高，一般會以一、二月平均值觀察，估計一、二月均值會比去年十二月通膨率百分之二點七縮小，但仍會高於百分之二。

消費者物價指數（CPI）走勢 製表／陳素玲 圖／聯合報提供

主計總處指出，一月CPI較去年同月漲百分之一點七九，水果、肉類及外食費等食物價格上漲，加上房租、個人隨身用品及醫療費用價格調升，但個人照顧服務費及娛樂服務因基數較高而下降，蔬菜、通訊設備、家庭耐久設備等價格也下跌，抵銷部分漲幅；若扣除蔬菜水果、能源後的核心CPI年漲百分之一點六四。

曹志弘說，一月核心CPI年增率百分之一點六四是廿六個月最低，十七項民生物資年增率百分之三點二七也是廿三個月最低，但都有基期效應。若扣除春節因素，一月CPI年增率百分之二點四、核心CPI年增率百分之二點三，都仍高於百分之二，物價壓力還在。

一月食物類漲幅年增率百分之四點一，其中以水果上漲百分之廿點八六最驚人，肉類、調理食品、外食費、穀類及其製品也都上漲，但因蔬菜價格下跌，抵銷部分漲幅。

曹志弘坦言，外食費年增率百分之四，雖是十一個月以來低點，也從去年二月高點以後逐步緩降，但是這次查價三六八個項目中，仍有七成比去年同期高，且民眾每月至少購買一次CPI年增率百分之三點七七，是整體CPI年增率一倍以上，民眾對物價漲勢感受還是深刻。

至於去年漲得超凶的雞蛋，一月價格較去年同期下跌百分之○點四六，是三年半以來首次轉跌。官員說，目前雞蛋供給回穩，且廠商年節前降價促銷，因此價格下滑。