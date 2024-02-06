為何南韓在台申請專利件數竟暴增19%？ 經部指向這原因

經濟部智慧財產局今（6）日指出，2023年我國包含發明、新式及設計三種專利申請件數逾7.2萬件，年增1%；其中，發明專利申請則有逾5萬件，年增1%，創11年新高。智慧局長廖承威表示，即便有Covid-19疫情干擾，發明專利申請仍持續成長，目前發明專利平均首次通過期間為8.9個月。

至於2023年商標註冊申請9.1萬件，年減3%，本國人及外國人申請件數皆減少。本國法人申請商標，去年以統一企業（1216）申請583件最多，自2020年起連續四年蟬聯第一，台新銀行以454件次之、棨泰健康以163件排第三。外國法人部分，開曼群島騰訊控股申請118件榮登首位。

智慧局分析，2023年本國人發明專利申請1萬9,634件，年增1%，主要企業申請量增加4%，這代表我國企業研發動能。相較之下，去年本國人新型專利申請件數逾1.3萬件，年減3%，減幅收歛；設計專利申請3,437件，終結六年負成長，轉成長1%，主因是學校及個人申請增加。

2023年外國人發明專利申請有3萬1,220件，創歷年最高，成長1%。外國人新型專利申請1,157件，成長17%；設計專利3,850件，成長3%。

外國三種專利申請前五大地區，以日本申請1萬3504件穩居首位，年增3%，其次為美國（7,647件）、中國大陸（5,002件）、南韓（3,299件）及德國（1,198件），其中南韓和中國大陸雙雙創下歷史新高。此外，南韓年增19%，中國大陸年增13%，美國、德國則各年減10%、4%。以專利類型來看，發明專利及設計專利均以日本最多，新型專利則為中國大陸居首。

智慧局長廖承威分析，南韓電商酷澎和三星電子積極布局專利申請，進而推升南韓整體申請件數；中國大陸申請件數分布較平均，但整體呈成長。