北東一帶供電靠四接？謝國樑另有主張 王醒之不以為然

經濟部長王美花昨在年終記者會表示，「北東」一帶若要穩定供電，應該興建第四液化天然氣接收站。基隆市長謝國樑回應四接議題，重申市府立場就是「保護環境，嚴格審查」。守護外木山行動小組召集人王醒之今天則質疑王美花的發言，完全打臉準總統賴清德的「深度節能」能源政見。

新國會組成，新屆立委走馬上任，王美花昨對核電廠延役議題表態，指經濟部一定會做好延役相關準備工作，不管是修法或核安會的審核，經濟部與台電都會配合。台北南港、新北汐止和基隆用電持續成長，勢必要增加自身供電能力。雖然外界認為核二廠重啟是選項，但存在不確定性，若要穩定供電，就應興建四接。

基隆市長謝國樑表示，市府會以保護基隆民眾的安全和權益為優先，對於四接興建案，市府的立場就是「保護環境、嚴格審查。」他當然還是比較希望四接預定地，未來能夠開發再生能源，而不是用天然氣發電。再生能源包括地熱、波浪等，總之就是不會帶來太多的汙染跟安全威脅的發電形式。

王醒之說，經濟部與台電至今仍誇大北部用電缺口，非要硬塞一座高碳排、有空汙的的化石燃料發電廠到基隆，完全沒有道理。台灣根本不缺電，因為有30%的電力都被浪費掉，真正缺的是用電管理。節電並非僅減少用電，而是要聰明用電、彈性用電。

王醒之指出，大潭電廠今年6月及8月預計新增電力，約為協和電廠今年除役機組的發電量兩倍。協和燃氣新1號機預計2027至2028年上線，與舊機組除役相隔3、4年，且2028年備用容量率扣除協和新機組，仍超過15％，明顯沒有缺電問題，做好負載管理，抑制尖峰用電就游刃有餘。