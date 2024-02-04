資深投行家觀察：台灣這城市是2023最大經濟奇蹟

摘要 1.高雄2023年演唱會經濟爆發，創造幾十億的觀光財；2024年初，台積電宣布將在高雄蓋第三座2奈米晶圓廠。高雄未來的經濟發展引人期待。 2.中國2024年的最大驚奇城市是哈爾濱，在2024年元旦期間，旅遊總收入高達人民幣59億元，創造歷史高峰。 3.城市之間的財富不斷消長，未來十年，我們將會見到更多小城市崛起。

2024注定是動盪的一年，世界各地的財富消漲，有的城市創造出新財富，有的城市逐漸沒落。

1.台灣：高雄

以台灣來說，2023到2024年最大的驚奇是高雄市。去年高雄的演唱會經濟大爆發，舉辦了一百多場演唱會，根據高雄市府統計，截至11月中旬觀光效益就已逾23億元，讓這個傳統城市脫胎換骨。

除此之外，台積電在1月的法說會還宣布，將啟動高雄廠第三座2奈米晶圓廠的評估作業。高雄的發展跟目前的政府政策非常有關，執政黨大力支持高雄，許多新政策是在政府推動下促成的，成果可觀。

2.中國：黑龍江哈爾濱

至於中國，今年最大驚奇在哈爾濱。2024年元旦期間，總共迎接了300多萬遊客，旅遊總收入高達人民幣59億元，創造歷史高峰。

我30年前曾在哈爾濱短暫工作，當時已有很多美輪美奐的冰雕，但並沒有造成轟動。不過，這次哈爾濱打造了一個「冰雪大世界園區」，同時舉辦「國際冰雪節」，結合冰、雪、光、娛，創造了令人難以忘懷的冰雪狂歡盛宴。

在全中國經濟高度發展的當下，東北相對沒落，人口甚至負增長。但這次哈爾濱大爆發，給了眾人啟發，利用文創元素重新包裝一個城市是有效的，其實跟高雄的演唱會經濟非常類似。

3.美國：德州奧斯丁、達拉斯

我過去念書時在美國舊金山灣區。舊金山鄰近矽谷，是美國歷史最悠久的城市之一，也是高科技重鎮，同時有許多人文旅遊景點。但近年舊金山快速沒落，除了因為租金太高，還有吸毒和槍枝引起的治安問題，這使許多高科技業者相當不滿，紛紛遷移到外地。

近年德州的奧斯丁和達拉斯都快速成長。德州是美國最富有的州之一，有能源和資源，半導體企業在當地設廠也讓該地變得更熱門，帶動許多高科技公司紛紛將據點遷移到德州，被認為將成為下一個矽谷。

達拉斯原來就是美國成長最快城市之一，近年成為美國新金融重鎮。一個城市要發展金融業，必須有錢人多、人才多、有產業基礎，最好還要有高科技，達拉斯完全符合這些條件。

4.美國：密西根州底特律

底特律是傳統的汽車工業重鎮，過去因產業衰退而一蹶不振。這幾年，底特律朝向新創轉型，同時因拜登大力推動電動車，讓汽車產業重新找到生機，如今底特律已欣欣向榮。

佛羅里達州的邁阿密，曾有一段時間變成美國資產管理與避險基金重鎮。但在新經濟時代，人們選擇工作的地點主要與生活條件有關，若生活條件不理想，就算薪資高仍無法得到高階人士的青睞。佛羅里達有一大問題是氣候，包含颶風和洪水帶來的危機，影響邁阿密成為「南方華爾街」的可能性。

近期還有一個衰退的城市是紐約，因美國法典第42卷（Title 42）到期，大量移民從墨西哥湧入美國，紐約形成人滿為患、到處有無家者的狀況，也形成嚴重的治安問題，導致紐約城市危機。

未來10年，是小城市崛起的時代

最近美國還有一個趨勢，就是傳統科技重鎮不受青睞，越來越多的人往較小型的城市謀職。這些地點生活成本較低、通勤壓力較小，且具有大城市居民享有的元素。前三名是馬里蘭州的哥倫比亞、愛達荷州的博伊西，和維吉尼亞州的費爾法克斯。

未來十年，我們會見到更多小城市崛起，擁抱Z時代工作者。

最近台積電還傳出要到嘉義設廠，這證明了任何城市皆有翻身的機會。但與其把希望寄託在別的地方經濟衰退、或某個大廠移入上，最佳策略還是創新並重新塑造一個城市的品牌。

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