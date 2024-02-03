經部：查訪未開罰 因無具體事證

華盛頓郵報報導，俄羅斯進口商I Machine Technology公司自去年一月以來，從台灣進口價值逾二千萬美元，可用於製造武器的精密機器製造設備，經濟部證實，並表示已將這家台灣廠商列為觀察名單，出口產品前都須先向經濟部提出申請。不過，經濟部並未對該廠商開罰，因為沒有查到足以開罰的「具體事證」。

經濟部國際貿易署表示，美國去年十一月將俄羅斯iMachine列入其實體名單（貿易黑名單），經濟部今年初也跟進將iMachine列入，代表我國業者不得將所有貨品輸往該公司，經濟部持續參考國際友盟國家的作法，將涉入武擴發展的公司納入我國實體名單，有關俄羅斯的實體名單已達一千九百家。

至於台灣這家工具機廠商，貿易署表示，經濟部已派人至現場拜訪過，但無法取得可證明這家公司違規出口產品至俄羅斯的「具體事證」，但因為「有合理懷疑」，將這家公司列為觀察名單，要求其產品出口都要先向經濟部貿易署提出申請，業者須提供最終使用者的資料，取得同意後才能出口。

經濟部一一二年一月公告擴大管制工具機出口至俄羅斯的措施，避免我國高科技貨品成為俄羅斯發展武擴的工具，作法與大多數友盟國家一致，若是屬管制範圍的出口申請案，原則不予同意。

經濟部表示，為防止俄羅斯透過第三國取得我高科技貨品，已要求廠商在出口至高轉運風險國家，例如土耳其、阿聯、中亞國家時，須切結不得轉運俄羅斯及白俄羅斯；同時，提高違規出口俄羅斯及白俄羅斯的罰則，將初次違規出口俄國的罰則從六萬提高至一百萬元。