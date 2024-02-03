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華郵：台工具機銷俄製武器 美指涉無人機、巨額交易

聯合報／ 記者顏伶如、徐榆涵／綜合報導

美國商務部前高官沃爾夫指稱，華郵披露的前述貨運，可能違反相關禁令，絕對應該成為台灣當局執法優先事項；部分工具對製造軍品很重要，和軍事用途與使用者密不可分，涉及無人機、巨額交易。

據貿易紀錄及俄方稅務資料，自去年一月以來，I Machine科技公司已從台灣進口總值逾兩千萬美元（約台幣六點三億元）的電腦數控（ＣＮＣ）工具機，這些精密設備對諸多產業至關重要，包括武器製造。

前述紀錄顯示，台灣製造的ＣＮＣ幾乎占了I Machine科技公司去年一至七月進口的百分之百，而這段期間該公司的主要客戶就是俄國國防工業。該公司執行長布萊迪辛還設法將這些工具機提供俄國量產攻擊型無人機的祕密部門，其研發的無人機重創烏軍。

華府非營利組織高級國防研究中心提供的出口紀錄和前述俄國貿易數據，台製工具機分六十三批個別出貨。第一批四四七萬美元（約台幣一點四億元），從台灣名為I Machine Tools Corp.的「集盛國際興業有限公司」，直接從台灣送至I Machine科技公司。

去年五月底這些工具機則不再從台灣直接送到俄國。據貿易紀錄，I Machine科技公司進口其他總值約一七八○萬美元（約台幣五點六億元）的設備。名義上雖是從土耳其或中國大陸運至俄國，但其實機器是由多家台灣廠商所製。

布萊迪辛對華郵聲稱，從台灣都是進口備用零件，並未違反相關禁令。集盛國際興業有限公司雖對華郵承認去年曾出貨，但辯稱皆為不受出口管制的零件。

該報導認為，本案凸顯即使華府主導國際間實施少見的大規模限令，但俄國國防工業依然強勁，部分歸咎於監管疏漏及執行鬆散。關鍵貨物直接或透過中國與其他未參與限制的國家地區輸俄。

台幣 華府 華盛頓郵報

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