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新政府將推刺激景氣方案？ 龔明鑫這樣說

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
今年經濟成長率能否達到3%目標？龔明鑫說，樂觀看待，應該可以比3%更往上突破。示意圖／ingimage
今年經濟成長率能否達到3%目標？龔明鑫說，樂觀看待，應該可以比3%更往上突破。示意圖／ingimage

新政府將推刺激景氣方案？國發會主委龔明鑫今（2）日表示，賴副總統在選舉過程中有提出國家希望工程，方向上很明確，就看如何將希望工程逐步落實。至於今年經濟成長率能否達到3%目標？龔明鑫說，樂觀看待，應該可以比3%更往上突破。

龔明鑫今天出席台灣生物醫藥製造公司（TBMC）與美國大廠 Resillience 技術移轉簽約記者會，會後接受媒體訪問時做以上表示。

主計總處最新概估2023年經濟成長率1.4%，創14年最低，各界預測今年經濟成長率可望達到3%，龔明鑫說，從目前各機構預估來看，今年經濟成長率達到3%應該是沒有問題，至於能否更高？龔明鑫強調，他個人判斷 AI 熱度非常高，今年經濟成長率有機會挑戰比3%更高，他樂觀看待這件事。

龔明鑫還提到，數位轉型已到了非常關鍵性階段，大家看到 AI 運用在各行各業如火如荼展開，全世界都需要 AI 相關晶片、設計及應用端，這部分對台灣供應鏈發展非常有幫助；至於受惠程度要看熱度如何，他個人判斷熱度應該是滿高的，可以很樂觀看待這件事，因此研判今年經濟成長率應該可以比3%更往上突破。

此外，各界關心輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳去年和近期來台好幾次，是否與此有關？龔明鑫表示應該是，他說，看到黃仁勳跟很多系統業者、IC 設計或一些半導體製造業者都有接觸，顯然他也了解 AI 相關情勢的出現，也應該在客戶端接收到很強烈訊息，因此希望台灣在產能及供應鏈上支持他，以滿足對客戶的需求。

AI 經濟成長率 龔明鑫

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