上緯受邀參加西門子歌美颯供應商大會

循環經濟概念股上緯（3708），今（1）日受邀參加西門子歌美颯舉辦之「西門子歌美颯機艙廠竣工暨供應鏈大會」，並由業務協理蔡雅穠以「上緯發展成為西門子歌美颯全球供應商」、「共同推動新技術：開發可回收樹脂」雙主軸發表演說。

上緯表示，作為西門子歌美颯的策略合作夥伴，除協助西門子歌美颯落實離岸風電國產化目標，另外透過可回收葉片樹脂戰略合作，助西門子歌美颯於台灣實現全風機機組回收願景，創造永續的風機葉片生命週期，成為台灣於2050年達到淨零碳排的強大後盾。

上緯近期積極將業務轉型面向循環經濟可回收領域，除可回收熱固型環氧樹脂「EzCiclo易可收」之推廣應用外，上緯於去年與山東龍能新能源有限公司合資設立了子公司山東龍能再生資源利用有限公司，主營業務為透過物理加工將風電葉片及風電機組進行回收、加工後銷售，此舉豐富了上緯風電領域複材回收服務產品及再生材料製品品項，從而實現了商業模式的閉環，業務全面覆蓋可回收樹脂及傳統風電樹脂產品。

可回收熱固型環氧樹脂「EzCiclo易可收」除風電領域應用外，上緯亦積極推動其於PCB行業之應用，開發了用於PCB的低介電環氧樹脂硬化劑，該硬化劑以80%以上的廢棄塑膠為原料，並增加PCB的可回收材料含量，同時達到減廢、減碳目標，此材料可應用於任何使用PCB的產品，包括一般電子產品、車載或網路通訊產品等，幫助PCB製造商實現永續發展目標。

上緯2023年12月營收6.23億元，月減7.84%、年減12.47%；全年因上半年風電葉片樹脂業績受阻干擾，營收72.95億元，年減25.66%。今日以98.6元作收，上漲0.5元、漲幅0.51%。