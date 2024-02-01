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達明機器人布局美國市場 前進墨西哥國際製造工業展

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
達明機器人佈局美國市場，參加2024墨西哥國際製造工業展EXPO MANUFACTURA。業者提供
達明機器人佈局美國市場，參加2024墨西哥國際製造工業展EXPO MANUFACTURA。業者提供

廣達（2382）集團旗下達明（4585）機器人積極布局美國市場， 2024前進墨西哥國際製造工業展 EXPO MANUFACTURA，展出高負載機器人TM25S。

達明協作機器人具備原生AI功能及智慧視覺，同時涵蓋傳統機器視覺與AI 視覺，為使用者提供完整的視覺功能，包括視覺定位、測量、瑕疵檢測、OCR、條碼識別等。從料件自動化組裝到零件瑕疵檢測，再到產品裝箱後的AI堆棧，最後由機械手臂結合AMR負責成品運送，達明AI協作機器人能夠高效完成生產線上的各項任務。

達明指出，墨西哥近年成為科技公司在布局美國車用市場的重要據點，尤其是在電動車和伺服器領域。達明全方位AI協作機器人從適用於電子和3C產業的一般負載機器人，到半導體、物流搬運和汽車行業適用的中高負載機器人，以及最近推出的高負載機器人TM25S，能夠協助處理大重量產品的堆疊和搬運，協助各式各樣產業邁入智慧製造。

為提供更即時且在地化服務，達明機器人已在墨西哥建立代理商渠道，並積極招募當地系統整合商，達明AI協作機器人憑借其先進的智慧視覺，和原生AI功能，為各行業提供全新且高效能的自動化解決方案。

AI 墨西哥 達明機器人

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