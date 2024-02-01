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西門子歌美颯機艙廠竣工暨供應鏈大會 蔡總統：在綠能發展居領先地位

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
蔡總統今日前往台中出席「西門子歌美颯機艙廠竣工暨供應鏈大會」時表示，到去年底為止，台灣外海已有超過280座風力機，設置量也達到2.25GW，成為世界上少數離岸風電突破2GW的國家。圖為資料畫面。總統府提供
蔡總統今日前往台中出席「西門子歌美颯機艙廠竣工暨供應鏈大會」時表示，到去年底為止，台灣外海已有超過280座風力機，設置量也達到2.25GW，成為世界上少數離岸風電突破2GW的國家。圖為資料畫面。總統府提供

蔡總統今日前往台中出席「西門子歌美颯機艙廠竣工暨供應鏈大會」時表示，到去年底為止，台灣外海已有超過280座風力機，設置量也達到2.25GW，成為世界上少數離岸風電突破2GW的國家。台灣對於發展綠色能源不僅有堅定的決心，更有穩健的步伐，將在綠能發展上持續站穩領先地位，並將成功經驗擴散到亞洲其他地區，為全球淨零轉型貢獻關鍵的力量。

蔡總統致詞時指出，今天是西門子歌美颯在台中機艙廠擴建竣工的日子，這座工廠將會投入14MW風力機的生產，是目前世界上量產最大型的離岸風機，這也代表台灣綠能時代又跨進重要一步。

她說，到去年底為止，台灣的外海已經有超過280座風力機，設置量也達到2.25GW，台灣已成為世界上少數離岸風電突破2GW的國家，在亞太地區也是領先地位。

蔡總統強調，過去這幾年，政府推動綠能發展，也藉由產業政策的機制，促成國內外業者合作，帶動國內產業升級、轉型，一步步打造台灣在地離岸風力供應鏈。

蔡總統表示，現在台灣已經有能力投入風力機零組件、水下基礎、陸上電力設施以及海事工程船舶生產。台灣離岸風電相關製造業從2018年到去年底，在新增建廠的投資已經超過700億元；簽訂合約也超過1,000億元，並提供超過4,000個就業機會。

她指出，在能源轉型這條路上，政府以系統性規劃，讓國際夥伴看到台灣在風電產業龐大潛力。特別是來自歐洲的再生能源業者，在過去幾年也成為台灣最主要外資來源。

蔡總統說，像是西門子歌美颯，就是在台灣投資最多的風機設備商。2021年西門子歌美颯在台灣成立德國以外唯一一座機艙組裝廠；2022年又投入第二期廠房擴建，這座廠房將在今年第二季啟用，除了創造就業機會，也持續深化在台灣的供應鏈。

她表示，剛才西門子歌美颯亞太區董事長倪邇思（Niels Steenberg）提到，這座廠房不只是為了供應臺灣的需求，也是為了供應整個區域的需求。換句話說，在我們原始計畫裡，也希望台灣成為這個區域在風電產業供應鏈的主要基地，所以我們也非常歡迎西門子歌美颯很有決斷地在台灣成立這座重要的廠房。

蔡總統指出，再生能源的發展，需要堅實的基礎。台灣對於發展綠色能源，不僅有堅定的決心，更有穩健的步伐。讓我們能夠從基礎做起，克服學習曲線，並在疫情困境中持續前進，將挑戰化為商機。

蔡總統感謝每一位替台灣永續未來打拚的業界和國際夥伴，因為大家的參與，才讓台灣在綠電這條路上，匯集公私部門及不同領域的力量，實現國家能源轉型。接下來，我們要繼續朝「2050淨零排放」目標前進，更要為我們下一代建立一個更乾淨、更永續的未來。

她表示，相信台灣堅韌的產業力量以及豐沛的創新能量，一定能在綠能發展上持續站穩領先地位。台灣的成功經驗也將能擴散到亞洲其他地區，並為全球淨零轉型貢獻關鍵的力量。

綠能 西門子 離岸風電

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