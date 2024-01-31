貿易署助5紡織業者前進紐約 接單商機上看250萬美元

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經濟日報／ 記者魏鑫陽／台北即時報導
駐美投資貿易服務處主任葉士嘉（右2）及外貿發展協會駐紐約辦事處主任蔡秀珍（左3）蒞臨臺灣館攤位指導。紡拓會提供／照
駐美投資貿易服務處主任葉士嘉（右2）及外貿發展協會駐紐約辦事處主任蔡秀珍（左3）蒞臨臺灣館攤位指導。紡拓會提供／照

為協助我紡織業者搶攻美國市場商機，在經濟部國際貿易署的補助下，紡拓會組團參加於紐約舉辦之「2024美國（紐約）成衣布料及輔料展覽會（冬）」。此次臺灣館共有五家廠商參展。據紡拓會現場調查指出，造訪臺灣館的買主約400人次，預估本次參展現場接單約30萬美元、後續商機上看250萬美元。

2024美國（紐約）成衣布料及輔料展覽會（冬），甫於1月24日圓滿結束。本次臺灣館共有五家廠商參展，包括大正刺繡、明新針織、西亞貿易、毅荃企業、帛諦國際等企業，展出臺灣紡織業者所研發的創新產品，如流行性布料、成衣和配件，以及刺繡、蕾絲等副料商品，凸顯臺灣在創新紡織品的優質實力。

據主辦單位統計，本屆共有來自臺灣、中國大陸、波蘭、韓國、印度、巴基斯坦及土耳其等26國共355家廠商參展，展期間除美國之外，亦吸引來自加拿大、墨西哥及中南美洲的買主前來參觀，重要品牌買主如：Spanx、Macy’s、American Eagle、Target、Travis Mathew、Greg Norman Collection、Diesel、Ralph Lauren、Tommy Hilfiger、Alfred Dunner、Marc Jacobs、Walmart、Aerie、Calvin Klein、Lilly Pulitzer 及 ARIAT 等。

本展為北美具盛名的紡織成衣展，是連接美國頂級品牌、零售商、批發商、自有品牌、成衣及配件製造商以及時尚設計公司的重要橋梁。紡拓會將持續組團參加2024年7月16到18日展出之「2024美國（紐約）成衣布料及輔料展覽會(夏)」，有意參展業者請洽詢紡拓會。

美國 紐約

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