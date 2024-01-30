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金管會說龍年台股有3變數 擬向財部討論延長當沖降稅

貿易署助紡拓會組團 美PGA高球展臺灣紡織品獲買主青睞

經濟日報／ 記者魏鑫陽／台北即時報導
「2024年美國PGA國際高爾夫用品展」現場參觀人潮。紡拓會提供／照
「2024年美國PGA國際高爾夫用品展」現場參觀人潮。紡拓會提供／照

「2024年美國PGA國際高爾夫用品展」上周五（26日）圓滿落幕。從本屆參展廠商及參觀人數的熱絡，可看出高爾夫產業不僅已走出疫情陰霾，且更上一層樓。紡拓會表示，本屆到訪臺灣館的買主，以設計師、成衣製造商及採購辦公室為主，參展廠商現場接單金額約30萬美元，後續接單金額達500萬美元。

上次紡拓會組團參加PGA Show已是2019年，睽違5年後再度組團參展，讓臺灣廠商有機會將創新產品介紹給更多的買主，使買主了解臺灣紡織品的優勢及品質，繼而願意建立雙方合作的新契機。

美國PGA國際高爾夫用品展是全球第一大專業高爾夫展覽盛會。今年參展商計有來自美國、英國、德國、墨西哥、南韓、日本、加拿大、丹麥、法國、香港、中國大陸、愛爾蘭、義大利、紐西蘭、南非、瑞士、瑞典及臺灣等20多國、共857家廠商參展，已恢復至疫情前的展覽規模及盛況。

在經濟部國際貿易署的支持下，本次紡拓會籌組的臺灣展團共5家業者參加，包括裕源、富豐、郁義、崇耀及緹亞等，以及獨立參展業者宏遠（1460 ）、儒鴻及寧美。展出各種與高爾夫產業相關之機能及休閒類的針平織布料及成衣。

本次臺灣館吸引約500人次參觀洽談，包括Arnold Palmer Apparel、Alton Gray、Garb、Greg Norman、johnnie O、Turtleson、Victoria Paulsen、Jaxson Maximus、Perry Ellis、PING、PVH、Ralph Lauren及Sportailor等公司代表前來。到訪買主除美國本地買主之外，以中南美洲及西歐等國家的採購代表居多。

美國有3200萬的高爾夫消費人口，為世界第一大高爾夫用品消費國，也是全球高球人口最普及的國家，美國亦為全球高爾夫球場數最多的國家（佔全球45%），提供近200萬個就業機會，產業規模達近760億美金。紡拓會將持續組團參加美國PGA國際高爾夫用品展，有興趣之業者可與紡拓會洽詢。

高爾夫 美國

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