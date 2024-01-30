國民年金調幅7.34%創新高 2月底入帳、172萬人受惠

勞保局今（30）日表示，1月起，國民年金六項年金給付金額調增，調幅7.34%創歷年新高，調增後的年金給付將在2月底首次入帳，約172萬人可受惠。

勞保局指出，為加強照顧弱勢民眾，避免因通貨膨脹影響其基本經濟生活，國民年金法第54條之1明定，六項具津貼性質之年金給付，自2012年起定額調整；其後每四年參照最近一年消費者物價指數 (CPI) 較前次調整之前一年度 CPI 成長率調整。

依行政院主計總處公布的2023年 CPI 較2019年成長7.34%，故衛生福利部公告自2024年1月1日起，國民年金老年年金給付加計金額、老年基本保證年金、遺屬年金給付基本保障及原住民給付等四項，由新台幣3,772元調增為4,049元 (每月增加277元)，身心障礙年金給付基本保障及身心障礙基本保證年金等二項，由5,065元調增為5,437元 (每月增加372元)。

勞保局國民年金組組長烏惟揚說，本次調幅7.34%為歷年最高，前兩次調幅分別為3.65%、3.97%。而據統計，受惠最多是領取老年年金Ａ式約113萬人，第二多是老年基本保證年金38萬人。其次依序是遺屬年金14萬6,000人、原住民給付則有4萬4,000人、身心障基本保障年金1萬8,000人、身心障礙年金則有8,000人。

此外，烏惟揚還提到，今年剛好遇到潤年，身心障礙、老年年金、遺屬年金、身心障礙基本保障會遲至2月29日發放，老年基本保證年金和原住民給付則提早到2月23日發放，至於第一次請領的民眾，勞保局會用簡訊通知，每個月平均約發送8,600封簡訊。

勞保局提醒，因國民年金各項年金給付固定在次月底入帳，所以2024年1月調增後的年金給付，勞保局會在2024年2月底匯入請領人帳戶，只要符合請領國民年金給付，且沒有老年年金不得擇優計給、身心障礙年金給付不得請領基本保障情形的人，都會是受惠對象。